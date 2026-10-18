Jonathan Aranda brilla a la ofensiva y Rays empatan la Serie de Campeonato ante Cleveland

Jonathan Aranda celebra la victoria en la cara de un jugador de Guardians | AP

Los Rays igualaron 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana y forzaron un quinto juego para mantener viva la pelea por el boleto a la Serie Mundial

Tampa Bay respondió en el momento indicado y derrotó 7-3 a los Cleveland Guardians para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a dos victorias por bando. La ofensiva de los Rays tuvo como protagonista al mexicano Jonathan Aranda.

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El tijuanense terminó la noche con tres hits en cinco turnos, dos carreras anotadas y dos impulsadas, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro. Richie Palacios también destacó con tres imparables, en una noche en la que Tampa Bay aprovechó sus oportunidades para tomar el control del marcador.

Jonathan Aranda lidera la ofensiva de Tampa Bay

Cleveland abrió la pizarra en la primera entrada, cuando Chase DeLauter conectó un sencillo al jardín derecho que permitió a Steven Kwan llegar al plato. Sin embargo, Tampa Bay respondió en el tercer episodio con un imparable de Aranda que llevó a Yandy Díaz a home para colocar el 1-1.

Los Rays tomaron ventaja en la sexta entrada gracias a un doble de Junior Caminero, que impulsó a Jonathan Aranda hasta el plato y puso el marcador 2-1. La ofensiva de Tampa Bay volvió a encenderse en el séptimo capítulo, cuando Aranda conectó otro sencillo que terminó en dos carreras tras errores defensivos de Cleveland.

Jonathan Aranda volvió a aportar para la victoria de Rays | AP

Con Richie Palacios y Taylor Walls en circulación, el batazo de Aranda permitió que ambos anotaran luego de un error del jardinero derecho Chase DeLauter. Posteriormente, Aranda también llegó al plato con un elevado de sacrificio de Chandler Simpson para ampliar la ventaja de los Rays a 5-1.

Cleveland reaccionó, pero Tampa Bay sentenció el encuentro

Los Guardians intentaron acercarse en la parte baja del séptimo inning. Travis Bazzana conectó un cuadrangular solitario para poner el juego 5-2 y, más tarde, Brayan Rocchio pegó un sencillo que permitió anotar a Patrick Bailey para reducir la diferencia a 5-3.

El plantel de Rays permanece con aspiraciones de llegar a la Serie Mundial | AP

En la novena entrada, Yandy Díaz sentenció el encuentro con un cuadrangular de dos carreras, con el que Palacios cruzó el plato para establecer el 7-3 definitivo. Tampa Bay consiguió así una victoria clave para recuperar terreno en la serie y llevar la disputa por el campeonato al límite.