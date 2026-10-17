Benjamín Gil es considerado uno de los mejores mánager del país | IMAGO7

El mánager se mostró arrepentido después de sus polémicas palabras hace alrededor de un año

Benjamín Gil fue anunciado oficialmente como mánager de los Diablos Rojos del México para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); sin embargo, tenía una cuenta pendiente que hacer con los fans y terminó por disculparse tras sus polémicas declaraciones de hace alrededor de un año.

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¿Cuáles fueron las polémicas palabras?

Y es que la fecha del 11 de septiembre de 2025 quedó marcada entre la afición 'Escarlata' cuando Gil arremetió contra los seguidores de los Mexiquenses, a la que calificó de “maleducada”, después de que los Charros fueran apaleados 12-1 en el segundo juego de la Serie del Rey.

Benjamín Gil, manager mexicano, en 2018 | MEXSPORT

Al término del encuentro, el entonces entrenador de Jalisco expresó su molestia durante la conferencia de prensa. el coach aseguró que el ambiente en el Estadio Alfredo Harp Helú no le imponía e incluso que las actitudes de algunos fans le daba risa.

"Para mí no pesa el estadio, no pesa la afición, me da risa que sean... déjame escoger la palabra correcta para no equivocarme, es maleducada”, declaró ante los medios de comunicación", destacó en ese momento.

Benjamín Gil durante un duelo de los Charros | Imago7

Llegaron las disculpas

Ahora, a su llegada al conjunto ha tenido que disculparse por sus palabras: “Algunos de ustedes, con toda razón, están molestos por lo que comenté hace un año. Si ofendí a alguien, les pido disculpas”, catapultó a través de un video en redes sociales.

Benjamín Gil reconoció plenamente su equivocación y achacó que fue el momento de intensidad: “En el calor del momento, de la serie, me equivoqué en algunas cosas que dije. No es excusa."

Finalmente, catapultó su apremio de llegar a dirigir al equipo de la capital mexicana: “Sí le tengo un gran cariño y un aprecio a la afición, a la organización, a la ciudad”.

Por ahora, Gil llega como un personaje respetable dentro del diamante, entre sus principales logros destacan un campeonato de Serie Mundial como jugador, seis campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico como entrenador y el título de la Serie del Caribe de 2026.