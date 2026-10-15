Luego de especulaciones, Benjamín Gil asume oficialmente como nuevo manager de los Diablos Rojos del México

Benjamín Gil (ex manager de los Charros de Jalisco) y Lorenzo Bundy (ex manager de los Diablos Rojos) | IMAGO7

El tijuanense llega con títulos en México y el extranjero, además de haber llevado a la Selección Mexicana al tercer lugar del Clásico Mundial 2023

Los Diablos Rojos del México anunció oficialmente la incorporación de Benjamín Gil como mánager para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, en una apuesta por mantener al equipo en la pelea por los campeonatos.

La llegada del tijuanense representa la unión de una de las organizaciones más laureadas del beisbol mexicano con un estratega que ha construido una trayectoria llena de títulos.

Entre sus principales logros destacan un campeonato de Serie Mundial como jugador, seis campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico como entrenador y el título de la Serie del Caribe de 2026.

Benjamín Gil es considerado uno de los mejores mánager del país | Imago7

¿Qué títulos respaldan la trayectoria de Benjamín Gil?

Antes de convertirse en mánager, Gil desarrolló una carrera de 21 años como pelotero profesional, con 10 temporadas en las Grandes Ligas. En 2002 conquistó la Serie Mundial con Los Angeles Angels y, posteriormente, también fue campeón de la LMB con los Sultanes de Monterrey en 2007.

Su recorrido como estratega comenzó en 2014 con los Tomateros de Culiacán, al que llevó al campeonato en su primera temporada. Con la novena guinda consiguió cuatro títulos de la Liga Mexicana del Pacífico y después sumó dos más con los Charros de Jalisco, con quienes también conquistó la Serie del Caribe en 2026.

Gil también cuenta con experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol, donde dirigió a los Mariachis de Guadalajara en 2021. Su trabajo con el conjunto tapatío le valió el reconocimiento como Manager del Año, después de conducirlo al mejor récord de la temporada regular.

Benjamín Gil, manager mexicano, en 2018 | MEXSPORT

Benjamín Gil, el hombre que hizo historia con México

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria llegó en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023. Al frente de la Selección Mexicana, Gil condujo al equipo hasta las semifinales y consiguió el tercer lugar.

Benjamín Gil y Lorenzo Bundy en la Serie del Rey 2025 | IMAGO7

Su experiencia también incluye labor dentro de las Grandes Ligas como coach de los Angels: en 2022 se desempeñó como coach de primera base y en 2023 trabajó con los jugadores de cuadro.

El reto de Gil será responder a las expectativas de una de las franquicias históricas de México y mantener a los capitalinos como protagonistas de la Liga Mexicana de Beisbol.

Títulos de Benjamín Gil

Como jugador (8)

1 en MLB (Los Angeles Angels -2002-)

1 en LMB (Sultanes de Monterrey -2007-)

4 en LMP (Tomateros de Culiacán -1995/1996, 1996/1997, 2001/2002 y 2003/2004-)

2 en Serie del Caribe (1996 y 2002)

Como manager (7)

Como manager (7)

6 en LMP (Tomateros de Culiacán -2014/2015, 2017/2018, 2019/2020 y 2020/2021- y Charros de Jalisco -2024/2025, 2025/2026-)

1 en Serie del Caribe (2026)