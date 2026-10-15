Dodgers, al borde de la eliminación, ¿cuántas veces un equipo remontó un 0-3 en postemporada?

Los Ángeles está abajo 0-3 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y necesita una remontada histórica para mantener vivo el sueño de repetir como campeón

Los Angeles Dodgers están contra las cuerdas y ven cada vez más lejos la posibilidad de repetir como campeones de la Serie Mundial. Tras caer el miércoles por la noche en el tercer juego ante los Milwaukee Brewers, los angelinos quedaron abajo 0-3 y se enfrentarán a un escenario de eliminación este jueves.

El panorama es complicado para los vigentes campeones, que necesitan ganar cuatro partidos seguidos para mantenerse con vida. La historia está en su contra, pues muy pocos equipos han logrado siquiera extender una serie a siete juegos tras perder los primeros tres.

Dodgers se ha visto sorprendido por los Brewers | AP

¿Algún equipo ha remontado un 0-3 en los playoffs de MLB?

Desde 1907 se han disputado 42 series de playoffs en las que un equipo comenzó con tres derrotas consecutivas sin tomar en cuenta la actual en las Grandes Ligas.

De todos esos antecedentes, solo uno consiguió completar la hazaña, lo que representa apenas el 2.4 por ciento de los casos registrados.

Alex Call con los Dodgers | AP

La única remontada ocurrió en 2004, cuando los Boston Red Sox eliminaron a los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana para consumar una de las remontadas más recordadas en la historia del béisbol.

El cuarto juego también representa una barrera importante, ya que de los 42 equipos que arrancaron con marca de 0-3, únicamente 10 consiguieron ganar el siguiente partido, es decir, el 23.8 por ciento.

Jake Bauers conecta cuadrangular para vencer a los Dodgers | AP

Dodgers busca evitar la eliminación y Brewers la revancha

En apenas dos ocasiones una serie de postemporada que comenzó con un 0-3 llegó hasta el séptimo juego. Además de la remontada de Boston en 2004, Houston llevó hasta el límite la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2020, pero terminó eliminado por Tampa Bay.