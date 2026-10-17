¡La lluvia detiene los Playoffs de MLB! Suspenden el Juego 4 entre Rays y Guardians de la Serie de Campeonato

El enfrentamiento entre ambos se llevará a cabo en unas horas

Los Playoffs de las Grandes Ligas sufrieron un cambio inesperado debido a las condiciones climáticas, luego de que Major League Baseball (MLB) anunciara la suspensión del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians. El enfrentamiento estaba programado para disputarse este viernes en el Progressive Field, pero las intensas lluvias impidieron su realización.

La decisión se tomó después de varias horas de espera, mientras los organizadores buscaban una oportunidad para comenzar el encuentro. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticipaban precipitaciones constantes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, por lo que MLB determinó posponer el compromiso para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados.

Progressive Field, antes de la cancelación del Rays vs Guardians | AP

¿Cuándo se jugará el Rays vs Guardians tras la suspensión por lluvia?

Tras confirmarse la suspensión, MLB anunció que el Juego 4 entre Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians se disputará el sábado 17 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el quinto enfrentamiento quedó programado para el domingo 18 de octubre a las 15:00 horas. Ambos compromisos se celebrarán en el Progressive Field de Cleveland.

La modificación también provocó ajustes en el resto de la Serie de Campeonato, pues quedó eliminada la jornada de descanso que estaba contemplada antes del cambio de sede. En caso de ser necesarios, los Juegos 6 y 7 se disputarán el lunes y martes en el Tropicana Field, casa de los Tampa Bay Rays.

Pese al cambio de fecha, los entrenadores de ambas organizaciones decidieron mantener a sus lanzadores abridores. Nick Martínez será el encargado de subir a la lomita por Tampa Bay, mientras que Shawn Armstrong abrirá por Cleveland, en un enfrentamiento que podría resultar determinante para el desarrollo de la eliminatoria.

Final de la Liga Americana | AP

¿Cómo marcha la Serie de Campeonato entre Rays y Guardians?

Los Cleveland Guardians mantienen la ventaja de 2-1 sobre Tampa Bay Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, por lo que necesitan conseguir dos victorias más para asegurar su clasificación a la Serie Mundial. Por su parte, los Rays buscarán igualar la eliminatoria y recuperar el impulso antes de regresar a su estadio.

La suspensión fue oficializada cerca de las 21:00 horas, después de que los organizadores descartaran una mejoría inmediata en las condiciones del tiempo. Los reportes meteorológicos advertían sobre ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora y actividad eléctrica en Cleveland, aunque se espera una mejoría considerable durante el sábado y condiciones favorables para el domingo.

Mientras se define al campeón de la Liga Americana, Milwaukee Brewers ya tiene asegurado su boleto a la Serie Mundial, después de eliminar a Los Angeles Dodgers en cuatro encuentros consecutivos y conquistar el título de la Liga Nacional. El Clásico de Otoño está programado para comenzar el viernes 23 de octubre en Milwaukee, donde los Brewers recibirán al ganador de la serie entre Guardians y Rays.