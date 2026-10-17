Después de la barrida de los Milwaukee Brewers sobre Los Angeles Dodgers , el Clásico de Otoño espera a su segundo invitado para disputar la Serie Mundial . En la Final de la Liga Americana , los Cleveland Guardians lideran la serie con un 2-1 sobre los Tampa Bay Rays .

Sin embargo, el Juego 4 se retrasó por las condiciones del terreno de juego en Progressive Field. "El Juego Cuatro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana programado para esta noche a las 8:08 p.m. (ET) en Cleveland comenzará con retraso. Proporcionaremos actualizaciones sobre la preparación del campo y cualquier otro ajuste potencial a medida que estén disponibles".