¡A un paso de la Serie Mundial! Rays vencen a Guardians y toman ventaja en la Americana

Drew Rasmussen lanzó siete entradas de una carrera y Tampa Bay se impuso 3-1 a Cleveland

Los Rays de Tampa Bay dieron un golpe de autoridad en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con una sólida actuación monticular de Drew Rasmussen y una ofensiva que supo mantener la presión, los de Florida derrotaron 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 5 para tomar ventaja de 3-2 y colocarse a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial.

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Rasmussen fue la figura de la noche al trabajar durante siete entradas, en las que permitió una sola carrera y consiguió su segunda victoria en la postemporada. El lanzador limitó el daño de la ofensiva de Cleveland y mantuvo a su equipo en control del encuentro, en una actuación clave para las aspiraciones de Tampa Bay.

Del otro lado, los Guardianes no encontraron la fórmula para descifrar de manera constante al pitcheo de los Rays. Aunque consiguieron hacerse presentes en la pizarra, su producción ofensiva fue insuficiente para cambiar el rumbo del partido y evitar que la serie regresara a Florida con los visitantes en ventaja.

Taylor Walls, y el segunda base Richie Palacios de Tampa Bay Rays | AP

¿Qué necesitan los Rays para conquistar el banderín de la Americana?

Con el triunfo, Tampa Bay quedó a una victoria de conseguir su tercer campeonato de la Liga Americana y el primero desde 2020. Los Rays tendrán la oportunidad de sellar su clasificación este lunes, cuando reciban nuevamente a Cleveland en el Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida.

La historia también juega a favor de los Rays. Desde que la Serie de Campeonato se disputa al mejor de siete encuentros, a partir de 1985, los equipos visitantes que ganaron el Juego 5 para tomar ventaja de 3-2 terminaron conquistando la serie en cuatro de cinco ocasiones. Una estadística que alimenta las expectativas de Tampa Bay, aunque todavía necesita un triunfo más para asegurar su lugar en el Clásico de Otoño.

Juego 5 de Tampa Bay vs Cleveland Guardians | AP

Guardianes, obligados a ganar para seguir con vida

Para Cleveland, el panorama es claro: no hay margen de error. Los Guardianes deberán ganar el sexto encuentro para extender la serie a un séptimo y definitivo partido, programado para el martes en caso de ser necesario. Una derrota significaría el final de su temporada y la clasificación de Tampa Bay a la Serie Mundial.

Mientras los Rays buscarán aprovechar la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su afición, Cleveland intentará prolongar su camino en los Playoffs. El campeón de la Liga Nacional, Milwaukee, ya espera rival para la Serie Mundial, que comenzará el viernes. Tampa Bay tiene la ventaja y la posibilidad de resolver la serie en casa, pero los Guardianes aún conservan una última oportunidad para cambiar la historia.