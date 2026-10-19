La novena de Tampa está a una victoria de meterse a la Serie Mundial ante Milwaukee

La temporada de la MLB está por llegar a su fin. Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians se juegan la vida en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mismo que se disputará en el Tropicana Field el lunes 19 de octubre a las 18:08 horas (tiempo del centro de México) y que estará disponible en las pantallas de ESPN y MLB Season Pass.

Rays, a una victoria del campeonato

Luego de cinco emocionantes juegos, la serie está por llegar a su fin. Incluso, podría terminar en el sexto encuentro, pues el equipo de Tampa solo necesita una victoria para soñar con la Serie Mundial.

Por su parte, los Guardians tendrán que hacer un juego perfecto si quieren extender la serie y llevarla hasta un séptimo y último encuentro, el cual se disputaría el martes 20 de octubre, de igual manera en Florida.

Taylor Walls, y el segunda base Richie Palacios de Tampa Bay Rays | AP

Milwaukee espera al finalista

A diferencia de la Liga Americana, en la Nacional la novena de Milwaukee no titubeó y se impuso con autoridad a los Dodgers de Los Ángeles, a quienes barrió por 4-0 para meterse a una Serie Mundial, algo que no lograba desde 1982, cuando cayerón ante los Cardenales de San Luis.

Por su parte, en caso de que los Rays eliminen a los Guardians, las Grandes Ligas tendrían a un nuevo campeón de la Serie Mundial, pues ni los Cerveceros ni los Rays han logrado levantar el Trofeo del Comisionado. Sin embargo, si Cleveland gana, podría pelear por su tercer título, luego de los conquistados en 1920 y 1948.

Milwaukee Brewers festejan con Jackson Chourio | AP

FECHA: Lunes 19 de octubre

HORA: 18:06 (hora centro de México)

LUGAR: Tropicana Field, Florida

TRANSMISIÓN: ESPN, MLB Seasson Pass