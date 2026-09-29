El mexicano fue sustituido durante la séptima entrada del último juego de temporada regular y recibió una gran ovación

Randy Arozarena vivió un momento especial en el cierre de la temporada regular de los Seattle Mariners. Durante la séptima entrada, el jardinero fue sustituido y recibió una emotiva ovación de pie de los aficionados que se dieron cita en el T-Mobile Park.

El cubano nacionalizado mexicano respondió al reconocimiento de la afición quitándose la gorra y saludando a las tribunas, en una escena que tomó un significado especial ante la posibilidad de que haya disputado su último encuentro con el uniforme de Seattle.

Randy Arozarena fue felicitado incluso por sus compañeros | AP

Una temporada histórica para Arozarena

Arozarena cerró la campaña 2026 con números destacados: disputó 154 juegos, conectó 161 imparables, 26 cuadrangulares, produjo 79 carreras y se robó 26 bases, además de registrar promedio de .281, porcentaje de embasado de .381 y OPS de .865.

Además, sus 113 carreras anotadas lo colocaron como líder de la Liga Americana y lo convirtieron apenas en el sexto jugador en la historia de los Mariners en alcanzar esa cifra durante una temporada. El último en hacerlo había sido Bret Boone, con 118 en 2001.

Randy Arozarena disfruta una nueva experiencia en el Juego de Estrellas de la MLB | AP

Arozarena se convierte en agente libre

Con el final de la temporada también terminó el contrato de Arozarena con Seattle, por lo que el jardinero entrará por primera vez a la agencia libre sin restricciones. Su futuro para la campaña 2027 estará ahora en manos del mercado de las Grandes Ligas.

Durante sus dos temporadas con los Mariners, Arozarena disputó 314 partidos y acumuló 307 hits, 53 jonrones, 155 carreras producidas y 57 bases robadas. En ese periodo registró un promedio combinado de .259, además de 208 carreras anotadas.

Randy Arozarena podría negociar y quedarse en Seattle | AP