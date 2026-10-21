Las Grandes Ligas esperan a su nuevo campeón en dos equipos que jamás han levantado el trofeo

Finalmente terminó la espera. La MLB llegó a su momento más esperado, la Serie Mundial. El American Family Field será la sede del Juego 1 entre los Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers, duelo que está programado para el viernes 23 de octubre a las 18:00 (hora centro de México) y que estará disponible en las pantallas de ESPN, TUDN y MLB Season Pass.

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El Trofeo del Comisionado tendrá nuevo dueño

Luego de un dominio parejo de dos años por parte de los Dodgers de los Ángeles, la MLB dejará de resguardar su máximo galardón en Hollywood para tener un nuevo destino, el cual será elegido entre la bahía de Tampa o en la ciudad cervecera de Milwaukee.

Esta será la primera vez que ambas franquicias se encuentran en una Serie Mundial, por ende, también es una nueva oportunidad para los dos de levantar por primera vez el banderín de las Grandes Liga, mismo que se les ha negado durante toda su historia, pero que ahora está a solo cuatro o siete juegos de distancia.

Taylor Walls, y el segunda base Richie Palacios de Tampa Bay Rays | AP

La última vez que los Rays llegaron al Clásico de Otoño fue en el 2020, cayendo 4-2 ante los Dodgers. La derrota ante la franquicia de los Ángeles fue su segunda en una Serie Mundial siendo las anterior en el 2008, cuando se fueron derrotados 4-1 ante los Phillies de Philadelphia.

Por su parte, los Brewers han aparecido en la serie definitiva solamente una vez en su historia, aquella que data de la temporada de 1982, cuando cayeron 4-3 contra los St. Louis Cardinals, jugando en ese entonces como equipo de la Liga Americana.

Garrett Mitchell de los Milwaukee Brewers celebra en la Serie de Campeonato contra los Dodgers | AP

Los dos mejores de la temporada se enfrentan en la final

Pese a no ser de las franquicias más recurrentes en los momentos finales de la temporada, en este 2026 tanto los Rays como Brewers se convirtieron en las dos novenas con mejor marca en temporada regular. Milwaukee cerró la Liga Nacional con una marca de 103-59, dejando un porcentaje de .636.

En cuanto a la Liga Americana, Tampa Bay se convirtió en el mejor y con amplía diferencia con una marca de 98-64 y un porcentaje de .605, siendo su más cercano perseguidor los Guardianes de Cleveland con .525.