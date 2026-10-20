Tampa Bay Rays se corona en la Liga Americana y va por su primer título de Serie Mundial

Los Rays vencieron 7-3 a Cleveland con un valioso cuadrangular de Junior Caminero y sellaron su boleto para enfrentar a Milwaukee en el Clásico de Otoño

Los Tampa Bay Rays conquistaron el título de la Liga Americana tras vencer 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto juego de la Serie de Campeonato, resultado que les aseguró el boleto a la Serie Mundial de 2026.

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La novena de Florida respondió en el momento decisivo y ahora tendrá la oportunidad de buscar el primer campeonato de su historia.

Junior Caminero fue una de las grandes figuras del encuentro al conectar un cuadrangular, anotar dos carreras e impulsar otras dos. El dominicano apareció en un momento clave para ampliar la ventaja de Tampa Bay y encaminar una victoria que desató la celebración de los Rays ante su afición.

Junior Caminero con un grito de emoción ante el pase a la Serie Mundial | AP

Junior Caminero lidera la ofensiva de Tampa Bay ante Cleveland

Tampa Bay tomó el control desde la segunda entrada, cuando Richie Palacios conectó un doblete que permitió a Víctor Mesa Jr. y Chandler Simpson cruzar el plato. En el tercer episodio, Jonny DeLuca elevó de sacrificio para que Caminero anotara la tercera carrera de los locales.

Cleveland intentó mantenerse en la pelea y descontó en la sexta entrada con un sencillo productor de Nathaniel Lowe. Sin embargo, Caminero conectó un jonrón en el séptimo inning, llevándose por delante a J. Hicks para colocar la pizarra 5-1.

La novena de Cleveland anotó dos veces más en la octava entrada, primero con una base por bolas a Patrick Bailey y después con un pelotazo a J. Martínez. Pero Yandy Díaz respondió con un cuadrangular, llevándose a Taylor Walls por delante y sentenciando el encuentro con el 7-3 definitivo.

Tampa Bay busca su primer título de Serie Mundial ante Milwaukee

Con este triunfo, los Rays disputarán la tercera Serie Mundial de su historia, después de sus apariciones en 2008 y 2020. En ambas ocasiones se quedaron a las puertas de la gloria, por lo que ahora intentarán cambiar su historia y conseguir el primer campeonato de las Grandes Ligas para la franquicia.

Richie Palacios se muestra emocionado por el triunfo de Rays | AP