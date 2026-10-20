Los Tampa Bay Rays conquistaron el título de la Liga Americana tras vencer 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto juego de la Serie de Campeonato, resultado que les aseguró el boleto a la Serie Mundial de 2026.
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La novena de Florida respondió en el momento decisivo y ahora tendrá la oportunidad de buscar el primer campeonato de su historia.
Junior Caminero fue una de las grandes figuras del encuentro al conectar un cuadrangular, anotar dos carreras e impulsar otras dos. El dominicano apareció en un momento clave para ampliar la ventaja de Tampa Bay y encaminar una victoria que desató la celebración de los Rays ante su afición.
Junior Caminero lidera la ofensiva de Tampa Bay ante Cleveland
Tampa Bay tomó el control desde la segunda entrada, cuando Richie Palacios conectó un doblete que permitió a Víctor Mesa Jr. y Chandler Simpson cruzar el plato. En el tercer episodio, Jonny DeLuca elevó de sacrificio para que Caminero anotara la tercera carrera de los locales.
Cleveland intentó mantenerse en la pelea y descontó en la sexta entrada con un sencillo productor de Nathaniel Lowe. Sin embargo, Caminero conectó un jonrón en el séptimo inning, llevándose por delante a J. Hicks para colocar la pizarra 5-1.
La novena de Cleveland anotó dos veces más en la octava entrada, primero con una base por bolas a Patrick Bailey y después con un pelotazo a J. Martínez. Pero Yandy Díaz respondió con un cuadrangular, llevándose a Taylor Walls por delante y sentenciando el encuentro con el 7-3 definitivo.
Tampa Bay busca su primer título de Serie Mundial ante Milwaukee
Con este triunfo, los Rays disputarán la tercera Serie Mundial de su historia, después de sus apariciones en 2008 y 2020. En ambas ocasiones se quedaron a las puertas de la gloria, por lo que ahora intentarán cambiar su historia y conseguir el primer campeonato de las Grandes Ligas para la franquicia.
El rival será Milwaukee Brewers, campeón de la Liga Nacional, en una serie que comenzará este viernes 23 de octubre en el American Family Field.