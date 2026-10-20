El dominicano conectó un cuadrangular clave ante Cleveland y celebró con la icónica pose del mexicano, quien observó el juego desde las gradas

Junior Caminero convirtió su primer cuadrangular de postemporada en una celebración especial para los Tampa Bay Rays. Durante el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Cleveland Guardians, el dominicano imitó el festejo de Randy Arozarena, quien se encontraba entre los aficionados en el Tropicana Field.

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El batazo llegó en la séptima entrada, cuando Caminero castigó un lanzamiento de Cade Smith y conectó un jonrón de dos carreras que amplió la ventaja de Tampa Bay a 5-1. La pelota pegó en el poste de foul del jardín izquierdo y encendió a la afición en un encuentro decisivo para las aspiraciones del equipo.

El festejo de Caminero tuvo dedicatoria para Randy Arozarena

Después de recorrer las bases, Caminero se señaló hacia las tribunas y cruzó los brazos para recrear la pose característica de Arozarena. El gesto no pasó inadvertido, pues el jardinero mexicano estaba presente en el estadio para apoyar a su antiguo equipo en la búsqueda del boleto a la Serie Mundial.

La celebración tuvo un significado especial por la relación entre ambos peloteros. Caminero y Arozarena fueron compañeros en los Rays, donde compartieron vestidor antes de que el mexicano fuera cambiado a los Seattle Mariners en julio de 2024. Esa etapa en común ayudó a construir una conexión que sigue presente pese a que ahora defienden organizaciones distintas.

Una amistad que sigue ligada a Tampa Bay

Randy Arozarena con México | MexSport

Arozarena disputó cinco temporadas con Tampa Bay, de 2020 a 2024, y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la franquicia. Su histórica postemporada de 2020, cuando ayudó a los Rays a conquistar el título de la Liga Americana, fortaleció el vínculo con una afición que lo recibió con una ovación al aparecer en las pantallas del estadio.

El homenaje de Caminero llegó en una noche redonda para Tampa Bay, que terminó venciendo 7-3 a Cleveland para conquistar la Serie de Campeonato por 4-2 y asegurar su regreso a la Serie Mundial. El dominicano, quien conectó 42 cuadrangulares durante la temporada regular, encontró en ese momento decisivo la oportunidad de estrenarse con un jonrón en los playoffs de 2026.