Rays contra Brewers definirán al campeón de la MLB | @MLB

Tampa Bay y Milwaukee protagonizarán un enfrentamiento inédito en 46 años, pues ninguna de las dos franquicias ha conquistado el Clásico de Otoño

La Serie Mundial de 2026 tendrá un ingrediente especial, pues desde 1980, dos equipos que nunca han sido campeones de las Grandes Ligas se enfrentarán por el título. Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers protagonizarán una batalla en la que la historia está garantizada, sin importar quién se lleve la victoria.

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Uno combinación que no se repetía desde 1980

La última ocasión en que dos franquicias sin campeonatos se encontraron en la Serie Mundial fue en 1980, cuando los Philadelphia Phillies enfrentaron a los Kansas City Royals.

El plantel de Rays permanece con aspiraciones de llegar a la Serie Mundial | AP

Philadelphia se impuso en seis juegos y conquistó el primer título de su historia, mientras Kansas City tuvo que esperar hasta 1985 para levantar el trofeo.

Ahora, 46 años después, la historia vuelve a repetirse con dos organizaciones que persiguen la misma meta. Los Brewers disputaron su única Serie Mundial en 1982, cuando cayeron ante los St. Louis Cardinals, mientras que los Rays perdieron las finales de 2008 frente a Phillies y 2020 ante Dodgers.

Milwaukee llega a esta instancia después de eliminar a los Dodgers, vigentes campeones, mientras Tampa Bay consiguió su boleto tras superar a los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La defensiva de Milwaukee Brewers sacó los outs en el momento oportuno | AP

Un campeón inédito y una oportunidad irrepetible

El enfrentamiento también representa una oportunidad para que una de estas franquicias termine con décadas de frustraciones. Milwaukee buscará convertir su regreso al Clásico de Otoño, 44 años después de su última aparición, en la conquista más importante de su historia; Tampa Bay intentará aprovechar su tercera oportunidad para conseguir el campeonato.

Jonathan Aranda volvió a aportar para la victoria de Rays | AP