La Serie Mundial de 2026 tendrá un ingrediente especial, pues desde 1980, dos equipos que nunca han sido campeones de las Grandes Ligas se enfrentarán por el título. Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers protagonizarán una batalla en la que la historia está garantizada, sin importar quién se lleve la victoria.
Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers: Horario y transmisión del Juego 1 de la Serie Mundial
Uno combinación que no se repetía desde 1980
La última ocasión en que dos franquicias sin campeonatos se encontraron en la Serie Mundial fue en 1980, cuando los Philadelphia Phillies enfrentaron a los Kansas City Royals.
Philadelphia se impuso en seis juegos y conquistó el primer título de su historia, mientras Kansas City tuvo que esperar hasta 1985 para levantar el trofeo.
Ahora, 46 años después, la historia vuelve a repetirse con dos organizaciones que persiguen la misma meta. Los Brewers disputaron su única Serie Mundial en 1982, cuando cayeron ante los St. Louis Cardinals, mientras que los Rays perdieron las finales de 2008 frente a Phillies y 2020 ante Dodgers.
Milwaukee llega a esta instancia después de eliminar a los Dodgers, vigentes campeones, mientras Tampa Bay consiguió su boleto tras superar a los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Un campeón inédito y una oportunidad irrepetible
El enfrentamiento también representa una oportunidad para que una de estas franquicias termine con décadas de frustraciones. Milwaukee buscará convertir su regreso al Clásico de Otoño, 44 años después de su última aparición, en la conquista más importante de su historia; Tampa Bay intentará aprovechar su tercera oportunidad para conseguir el campeonato.
Además, la Serie Mundial permitirá que una de las aficiones celebre por primera vez un campeonato de Grandes Ligas. Con los Brewers y los Rays en busca de la gloria, la lista de franquicias que nunca han ganado el título se reducirá de cinco a cuatro, pues Colorado, San Diego y Seattle continuarán esperando su oportunidad.