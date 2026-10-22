De Tijuana a la Serie Mundial; Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, dos amigos detrás del mismo sueño

Jonathan Aranda y Alejandro Kirk previo a un partido de Ligas Mayores | Especial

Un año después de que Alejandro Kirk se quedara cerca del título con Toronto, Jonathan Aranda busca conquistar la Serie Mundial con Tampa Bay Rays

La historia de Alejandro Kirk y Jonathan Aranda demuestra que los sueños de la infancia pueden llevar a lo más alto del beisbol mundial. Amigos desde pequeños, ambos tijuanenses compartieron los primeros pasos en los diamantes y hoy viven una experiencia que alguna vez imaginaron, disputar la Serie Mundial de Grandes Ligas.

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De las ligas infantiles de Tijuana al máximo escenario del beisbol

Su amistad nació en los campos de Tijuana, donde comenzaron a jugar juntos desde niños con los Glu-Glu, un equipo de ligas infantiles en el que iniciaron una amistad que trascendió el diamante.

Entre entrenamientos, partidos y sueños compartidos, ambos encontraron en el beisbol el camino para perseguir una meta en común.

Con el paso de los años, sus carreras tomaron rumbos distintos, pero nunca dejaron de apoyarse. Kirk se consolidó como receptor de los Toronto Blue Jays desde 2020 no sin antes pasar tres años entre Ligas Menores y sucursales.

Alejandro Kirk y Jonathan Aranda han jugado desde infantiles | Especial

Aranda, por su parte, encontró su lugar con los Tampa Bay Rays desde 2022 en Ligas Mayores, aunque desde 2016 lo firmó y lo fue moldeando hasta estar listo para ocupar un lugar en el cuadro de la MLB.

En 2025, Kirk vivió una de las mejores experiencias de su carrera al disputar la Serie Mundial con Toronto. El mexicano destacó durante los playoffs, pero los Azulejos terminaron cayendo ante los Dodgers de Los Ángeles en un dramático Juego 7 que se definió en entradas extra.

Jonathan Aranda busca cumplir el sueño que compartió con Kirk

Alejandro Kirk, pelotero mexicano | AP

Un año después, la historia vuelve a colocar a un tijuanense frente a la oportunidad de conquistar el máximo título de las Grandes Ligas. Ahora es Jonathan Aranda quien brilla con Tampa Bay, después de convertirse en una pieza importante para que los Rays avanzaran durante la postemporada y alcanzaran la Serie Mundial de 2026.

El primera base mexicano ha respondido en los momentos decisivos y, entre la Serie Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Americana, acumuló nueve imparables, un cuadrangular y cinco carreras impulsadas.

Jonathan Aranda y Alejandro Kirk también han compartido en la selección mexicana | Especial

En este recorrido, Aranda también ha encontrado respaldo en su amigo de toda la vida. Ambos mantienen comunicación constante y, antes de los playoffs, Jonathan recurrió a Kirk para pedirle consejos sobre cómo afrontar la presión de octubre; la recomendación del receptor fue disfrutar el momento, ser él mismo y no forzar las cosas.