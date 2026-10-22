Garrett Mitchell de los Milwaukee Brewers celebra en la Serie de Campeonato contra los Dodgers | AP

Milwaukee y Tampa Bay llegan a los juegos definitivos sin saber lo que es ser campeón

La espera terminó. La Serie Mundial del 2026 finalmente está por comenzar, teniendo a los Milwaukee Brewers y a los Tampa Bay Rays como protagonistas, trayendo consigo una nueva historia para el juego de pelota, pues habrá un nuevo campeón de Grandes Ligas, algo que no ocurría desde el 2023 con los Rangers de Texas.

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¿Cuándo y dónde ver el Juego 1?

Como cada año, el Clásico de Otoño conocerá a su campeón a través de una serie donde el mejor de siete se llevará el Trofeo del Comisionado. El primer juego se llevará a cabo en el American Family Field, mismo que está programado para el viernes 23 de octubre a las 18:00 (hora centro de México) y que estará disponible en las pantallas de FOX, ESPN, TUDN y MLB Season Pass.

Jonathan Aranda volvió a aportar para la victoria de Rays | AP

Esta será la segunda vez que la ciudad de Milwaukee soñará con llevarse las Grandes Ligas, siendo la primera aquella serie de 1982, misma en la que cayeron 4-3 contra los St. Louis Cardinals, jugando en ese entonces como equipo de la Liga Americana.

Por su parte, Tampa Bay tendrá su tercer intento de llevarse el trofeo, pues anteriormente llegaron a octubre en 2020 y 2008, cayendo ante Los Angeles Dodgers y los Phillies de Philadelphia, respectivamente.

Ambas novenas llegan como las mejores tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana, Milwaukee incluso con un récord de victorias con 103, dejando un porcentaje de .636. Por su parte, los Rays cerraron con 93 triunfos y un promedio de .605.

Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional | AP

Abridores y roster principal

Tal y como ambas novenas lo mostraron en los playoffs, la Serie Mundial será un auténtico duelo entre lanzadores, enfrentando a la juventud contra la experiencia y un posible CY Young de por medio, teniendo la mira en los posibles abridores Jacob Misiorowski para Milwaukee y Drew Rasmussen para Tampa.

Jacob Misiorowski en el Juego 1 de la Serie Divisional | AP

Resto del roster:

Milwaukee

Jackson Chourio, LF

Brice Turang, 2B

William Contreras, C

Jake Bauers, 1B

Christian Yelich, BD

Garrett Mitchell, CF

Cooper Pratt, SS

Sal Frelick, RF

David Hamilton, 3B

Tampa Bay

Yandy Díaz, BD

Jonathan Aranda, 1B

Junior Caminero, 3B

Liam Hicks, C

Chandler Simpson, LF

Víctor Mesa Jr., RF

Jonny DeLuca, CF

Richie Palacios, 2B

Taylor Walls, SS