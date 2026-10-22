El lanzador es agente libre y podría ser reconocido por su paso con las dos novenas finalistas

La Serie Mundial 2026 podría dejar una de las historias más curiosas de las Grandes Ligas, pues el lanzador Jake Woodford tendría la posibilidad de recibir un anillo de campeón sin importar si los Milwaukee Brewers o los Tampa Bay Rays conquistan el título, siempre y cuando alguna de las organizaciones decida reconocer su contribución durante la temporada.

El caso del pitcher de 29 años está relacionado con una tradición del beisbol profesional estadounidense, en la que los equipos campeones suelen entregar anillos a jugadores, entrenadores y miembros de su organización que ayudaron durante la campaña, aunque ya no formen parte del roster cuando llega la Postemporada.

Los Brewers, representantes de la Liga Nacional, y los Rays, por la Liga Americana, se enfrentarán en una serie al mejor de siete encuentros para definir al campeón de las Grandes Ligas. En medio de esta disputa, Woodford aparece como un caso particular por su situación contractual y su posible vínculo con alguno de los equipos finalistas.

Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional | AP

¿Por qué Jake Woodford podría recibir un anillo de campeón?

Aunque actualmente se encuentra como agente libre y no forma parte de las plantillas de los equipos que disputarán la Serie Mundial, Woodford podría recibir este reconocimiento si una de las organizaciones campeonas considera que su aportación durante la temporada merece ser recompensada.

Esta práctica permite que algunos peloteros que ya no están en el equipo durante los Playoffs también sean considerados para recibir un anillo. El reconocimiento puede extenderse a quienes contribuyeron en algún momento de la campaña, incluso si dejaron de pertenecer a la organización antes de la definición del campeonato.

Sin embargo, recibir un anillo no es un derecho garantizado para todos los jugadores que hayan pasado por un equipo durante la temporada. La decisión depende de cada franquicia, que determina a quiénes reconoce y qué personas recibirán esta distinción.

Trofeo de la Serie Mundial de la MLB| AFP

Jake Woodford, a la espera de una decisión

La temporada 2026 ha sido complicada para el lanzador, quien actualmente no tiene contrato con una organización de las Grandes Ligas. Pese a ello, su paso por alguno de los equipos involucrados podría mantener abierta la posibilidad de recibir un reconocimiento en caso de que se coronen campeones.

Por ahora, el posible anillo para Woodford dependerá de la decisión que tome Milwaukee o Tampa Bay, según corresponda. De concretarse, el pitcher podría sumar una distinción de campeón de la Serie Mundial sin haber participado en la Postemporada, en una de las historias más peculiares que podría dejar la definición de las Grandes Ligas este año.