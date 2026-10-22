Las entradas para el primer duelo entre Brewers y Rays alcanzaron los 2 mil 932 dólares

La expectativa por la Serie Mundial 2026 se encuentra por las nubes. Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays están a punto de disputar el Clásico de Otoño con la posibilidad de conquistar el primer campeonato de su historia en las Grandes Ligas, una situación que ha disparado la demanda de entradas, especialmente para el primer encuentro de la serie.

Podría interesarte Beisbol Serie Mundial 2026: Todo lo que debes saber

¿Cuánto cuestan los boletos para el Juego 1 de la Serie Mundial 2026?

La emoción de los aficionados de Milwaukee ya se refleja en sus bolsillos, pues los boletos para el Juego 1 alcanzaron un precio récord en el mercado de reventa. De acuerdo con información de la plataforma GameTime, algunas entradas llegaron a cotizarse en 2 mil 932 dólares, una cifra que supera ampliamente las marcas registradas en anteriores ediciones de la Serie Mundial.

El precio máximo registrado para el primer partido entre Brewers y Rays superó y casi triplicó el récord anterior, establecido durante la Serie Mundial de 2016, cuando los Chicago Cubs se enfrentaron a los Cleveland Guardians. En aquella ocasión, el primer juego, celebrado en Progressive Field, registró entradas con un precio de hasta mil 125 dólares.

Jugadores de los Milwaukee Brewers | AP

La cifra de 2026 también supera los precios registrados en la edición del año pasado, cuando los Los Angeles Dodgers se enfrentaron a los Toronto Blue Jays. Para el primer encuentro de aquella Serie Mundial, disputado en el Rogers Centre, los boletos alcanzaron un precio máximo de mil 117 dólares.

Aunque los precios disminuyeron conforme avanzó el día, la posibilidad de presenciar el arranque del Clásico de Otoño en Milwaukee continuó siendo costosa. Para la noche del miércoles, la entrada más económica disponible para el Juego 1 se situaba en 2 mil 269 dólares, todavía muy por encima del récord anterior. Por su parte, los boletos para el Juego 2 también registraron una reducción, con un precio mínimo de 2 mil 67 dólares.

Campo del American Family Field | AP

¿Cuánto cuestan las entradas para los juegos en Tampa Bay?

La situación es considerablemente distinta para los partidos que se disputarán en el Tropicana Field, casa de los Rays en St. Petersburg, Florida. En comparación con los precios registrados para los encuentros en Milwaukee, las entradas para los juegos en territorio de Tampa Bay presentan costos más accesibles.

De acuerdo con las cifras disponibles, los boletos para el Juego 4 se encontraban desde los 823 dólares, mientras que para el Juego 5 podían conseguirse a partir de los 760 dólares. Estas cantidades siguen representando un gasto considerable para los aficionados, aunque están muy por debajo de los precios registrados para el arranque de la serie.

Taylor Walls, y el segunda base Richie Palacios de Tampa Bay Rays | AP

Nada como los precios de los Knicks

Pese a las cifras históricas que alcanzaron las entradas para la Serie Mundial, los precios todavía pueden parecer una ganga frente a lo que algunos aficionados pagaron para presenciar el primer partido de la temporada de los New York Knicks en la NBA, donde los boletos superaron los 2 mil dólares.

Sin embargo, ambos escenarios tienen un contexto diferente. Los Knicks regresaron a la duela después de conquistar su primer título de la NBA en 53 años, un logro que elevó la expectativa de su afición. Además, Nueva York representa un mercado deportivo y comercial mucho más grande que Milwaukee.

Mientras tanto, Brewers y Rays afrontan una oportunidad histórica en las Grandes Ligas. La posibilidad de levantar el primer trofeo de Serie Mundial de sus respectivas franquicias ha convertido el inicio del Clásico de Otoño en uno de los eventos más cotizados de la temporada, con precios que reflejan la enorme expectativa por conocer al nuevo campeón de la MLB.