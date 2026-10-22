La publicación rápidamente se volvió viral y provocó una serie de comentarios, críticas y burlas hacia la franquicia

Los Atlanta Falcons desataron una fuerte polémica en la NFL después de presentar una nueva imagen en sus redes sociales, la cual fue comparada por numerosos aficionados con símbolos utilizados durante la Alemania nazi. La publicación rápidamente se volvió viral y provocó una serie de comentarios, críticas y burlas hacia la franquicia, que terminó convirtiéndose en tendencia por motivos ajenos a lo deportivo.

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El equipo de Atlanta actualizó su fotografía de perfil en la red social X con un diseño que muestra al tradicional halcón negro sobre un fondo de franjas rojas, blancas, negras y doradas. Sin embargo, la combinación de colores y la distribución de los elementos gráficos provocaron que algunos usuarios encontraran similitudes con los emblemas utilizados durante el régimen de Adolf Hitler, especialmente por la presencia del ave en el centro de la composición.

Aunque la imagen retoma elementos históricos de la identidad de los Falcons, las reacciones no tardaron en aparecer. Diversos seguidores de la NFL comenzaron a compartir comparaciones con estandartes de la Alemania del Tercer Reich, mientras otros cuestionaron cómo el diseño pudo ser aprobado sin anticipar las interpretaciones que generaría entre los aficionados.

Bijan Robinson, corredor de Atlanta, llevando el balón por tierra ante los Packers | AP

¿Por qué comparan la nueva imagen de Atlanta Falcons con símbolos nazis?

La controversia comenzó cuando diferentes usuarios de X señalaron que el diseño de Atlanta Falcons recordaba a la simbología utilizada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La figura del halcón negro, acompañada por las franjas rojas y blancas, fue el principal elemento que provocó las comparaciones con los antiguos emblemas del régimen alemán.

Las burlas rápidamente comenzaron a multiplicarse entre los seguidores de la NFL. Uno de los comentarios más compartidos ironizó sobre la posibilidad de que Atlanta Falcons estuviera preparándose para invadir Polonia, haciendo referencia al acontecimiento histórico de 1939. Otros usuarios recurrieron a expresiones como "el Reich de las aves" y "Hail Atlanta", en publicaciones que aumentaron la controversia alrededor de la franquicia.

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¿Qué dijeron los Atlanta Falcons sobre la polémica de su imagen?

Sin embargo, no todos los aficionados compartieron las críticas. Algunos usuarios defendieron a los Falcons y señalaron que las semejanzas eran producto de interpretaciones personales, ya que el diseño utiliza elementos tradicionales de la identidad visual del equipo. La imagen está relacionada con el antiguo logotipo de Atlanta y sus uniformes retro, por lo que no representa necesariamente una renovación de su emblema oficial ni implica una referencia intencional a la simbología nazi.

Hasta el momento, Atlanta Falcons no ha emitido un comunicado oficial para responder a las comparaciones con la Alemania nazi. La organización ha mantenido su actividad habitual en redes sociales, sin ofrecer explicaciones adicionales sobre las críticas que surgieron después de modificar su fotografía de perfil.