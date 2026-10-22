En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Semana 7 de la NFL 2026

Arranca una nueva jornada de la NFL y ya nos acercamos a la mitad de temporada. Este jueves por la noche, dos equipos que sueñan con el Super Bowl y tienen récord ganador, quieren llevarse la victoria para pelear por el liderato de su división. Los New England Patriots visitan a los Chicago Bears en el Soldier Field este jueves en un juego que podrá seguirse a través de FOX y en streaming por Fox One así como por DAZN.

¿Cómo llegan los equipos?

Tanto los Bears como los Pats llegan al partido de Thursday Night con un récord de cuatro victorias y dos derrotas, aunque es el equipo de Boston que llega enrachado con tres victorias al hilo. Chicago, sin embargo, llega ilusionado al haber recuperado a su mariscal titular, Caleb Williams.

Los Patriotas llegan en buen momento al partido de Semana 7. Luego de un inicio complicado en el que perdieron dos de sus primeros tres partidos, el equipo respondió y se llevó la victoria en sus siguientes tres, incluyendo un triunfo importante ante los Bills.

La defensa de Nueva Inglaterra ha sido clave en este arranque de temporada pues, sólo ha permitido más de 20 puntos en dos de sus seis juegos previos y en uno de ellos lograron interceptar a Josh Allen para sellar el triunfo de su equipo.

Jugadores de los Patriots celebrando en juego ante los Jets | AP

Por su parte, Chicago viene tras un momento complicado. Los Bears iniciaron la temporada anotando 59 puntos, sin embargo, en su siguiente juego perdieron a Caleb Williams y sólo anotaron 3 puntos ante los Vikings.

Pese a no contar con Williams, el equipo logró sumar victorias ante Filadelfia y los Jets aunque también cayeron contra Green Bay. En su juego más reciente, su QB regresó y se impusieron a Atlanta. Ahora quieren acercarse al liderato con un triunfo en casa.

Quarterback de Chicago Bears, Caleb Williams | AP

Historial ente ambos

Estas dos franquicias se han enfrentado tan sólo en 16 ocasiones previas, incluyendo una en postemporada. Hasta el momento, los Pats tienen ventaja en el historial con 11 victorias por sólo cinco de Chicago, pero son los Bears quienes se llevaron el triunfo más importante al coronarse en el Super Bowl XX.

Desde el título del Super Bowl, estos dos equipos se han visto las caras en once ocasiones previas en las cuales los Pats han ganado nueve veces por sólo dos de Chicago. El último enfrentamiento directo se dio en el 2024 y New England ganó 19-3.