ESPN, Disney y la NFL se volverán a asociar para realizar una transmisión alternativa

El Super Bowl LXI contará con una transmisión alternativa inspirada en el universo de Star Wars, como parte de una colaboración entre ESPN, Lucasfilm, Disney y la NFL. El proyecto, denominado Star Wars Funday Football, ofrecerá una versión completamente animada y en tiempo real del partido por el campeonato de la NFL, con personajes emblemáticos de la saga y referencias a sus películas.

La emisión se realizará el domingo 14 de febrero de 2027 y estará disponible en Disney+ y la aplicación de ESPN, además de las señales de Disney Channel y Disney XD. La propuesta está dirigida a aficionados al futbol americano, seguidores de Star Wars y espectadores de distintas edades que busquen una alternativa a la cobertura tradicional del encuentro.

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Funday Football regresa a la NFL

Esta no es la primera vez que la NFL tendrá una transmisión completamente animada de uno de sus partidos, sin embargo, sí será la primera vez que se de en el Super Bowl. La Liga ya había tenido sus transmisiones alternativas completamente animadas, de hecho, cada año desde 2023 ha contado con una de estas emiciones.

La transmisión de ESPN en asociación con Disney para transmitir partidos de NFL llamada Funday Football, empezó con un juego entre Atlanta Falcons y Jacksonville Jaguars correspondiente a la Semana 4 del 2023 dónde los personajes de Toy Story disputaron el encuentro.

Al siguiente año, los personajes de Los Simpsons fueron los encargados de representar el encuentro de lunes por la noche entre Dallas y Cincinnati. Finalmente, la última transmisión fue por parte de los personajes de Monsters Inc. para el juego entre Chargers y Eagles.

Jaguars vs Falcons será al estilo de Toy Story | ESPN+ | DISNEY | NFL

Super Bowl al estilo Star Wars

Para la edición de esta temporada, se esperan múltiples momentos especiales. Uno de los elementos destacados de la producción será el regreso de Anthony Daniels, actor que formó parte del elenco original de Star Wars en 1977 y que volverá a prestar su voz al droide C-3PO. Su participación coincidirá con las celebraciones por el 50.º aniversario de la franquicia creada por George Lucas.

Como parte de las actividades previas al partido, el programa diario SC+, de SportsCenter en Disney+, también presentará segmentos temáticos. Entre ellos estarán Hyperspace Highlights, dedicado a las jugadas destacadas de los partidos de lunes por la noche, y entrevistas virtuales en las que una versión animada de Darth Vader conversará con figuras de la NFL.

La fecha del evento coincidirá con las celebraciones por los 50 años de Star Wars. Cinco días después del Super Bowl LXI, el viernes 19 de febrero de 2027, una versión restaurada de la película original de 1977 regresará a las salas de cine.

NFL y su transmisión en asociación con Disney y ESPN | CAPTURA

La producción de Star Wars Funday Football utilizará tecnología de Beyond Sports, empresa de Sony especializada en recreaciones deportivas digitales. El sistema transformará en tiempo real las jugadas del Super Bowl en secuencias animadas ambientadas en el universo galáctico de Lucasfilm.

Para el público hispanohablante también habrá opciones de seguimiento. La narración en español estará disponible mediante Disney+ y ESPN Deportes, mientras que Univision ofrecerá una emisión independiente dirigida a la audiencia hispana.

El alcance de Star Wars Funday Football incluirá diversos territorios internacionales. La transmisión en directo llegará a regiones como América Latina, el Caribe, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Países Bajos, África subsahariana, Suecia, Singapur, Malasia y Filipinas.

Además, Disney+ ofrecerá posteriormente el contenido bajo demanda en más de 155 mercados. Entre los territorios contemplados para esta modalidad se encuentran Reino Unido, Francia, Alemania y Corea del Sur.