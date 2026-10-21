Escándalo en los Bills: NFL suspende a Sam Franklin por escupirle a un rival

El especialista de equipos especiales de Buffalo se suma como el segundo jugador sancionado tras el tenso duelo ante los Raiders

La NFL hizo oficial una nueva sanción disciplinaria para los Buffalo Bills. El profundo y especialista en equipos especiales, Sam Franklin, fue suspendido por un partido sin goce de sueldo tras ser acusado de escupir a un jugador de Las Vegas Raiders durante la apretada victoria de Buffalo 33-30 el pasado domingo. Con esta resolución, Franklin se convirtió en el segundo elemento del equipo de los Bills sancionado esta misma semana por la liga por una conducta similar.

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A pesar de la contundente resolución del organismo, una fuente con conocimiento del caso reveló a The Associated Press bajo condición de anonimato que el jugador niega categóricamente las acusaciones y apelará la suspensión de manera inmediata para intentar estar disponible en el próximo compromiso de la franquicia.

¿Por qué suspendió la NFL a Sam Franklin y qué muestra el video?

La liga determinó que Franklin violó el reglamento de conducta deportiva tras un incidente ocurrido a 1:32 del final del encuentro, justo después de que los Raiders concretaran un punto extra. Un video difundido en redes sociales muestra un conato de bronca tras la jugada, donde el tackle de Las Vegas, Delmar Glaze, sujetó la camiseta de Franklin mientras bloqueaba al apoyador Michael Hoecht.

Raiders y Bills se midieron en la semana 6 de la NFL | AP

El defensivo de Buffalo respondió con un empujón lateral, provocando que Glaze impactara el casco de Franklin. Aunque las tomas no aclaran con precisión el momento exacto del presunto escupitajo, la liga optó por aplicar el castigo tras la revisión del expediente.

Esta indisciplina se suma a la del profundo titular C.J. Gardner-Johnson, quien fue expulsado durante el segundo cuarto de ese mismo partido tras ser captado por las cámaras de televisión escupiendo hacia la banca de los Raiders.

Buffalo vs Las Vegas l AP