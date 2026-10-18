C.J. Gardner-Johnson es parte de la defensiva por pase de Bills | Especial

El defensivo de Bills protagonizó un momento antideportivo ante Raiders. Ahora, podría enfrentar una sanción adicional por parte de la NFL

El partido entre los Buffalo Bills y Las Vegas Raiders quedó marcado por un episodio de indisciplina que involucró al defensivo C.J. Gardner-Johnson, quien fue expulsado tras escupir en dirección al ala cerrada Brock Bowers y otros jugadores de los Malosos.

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La acción quedó captada por las cámaras de televisión y provocó la intervención inmediata de los árbitros.

¿Por qué expulsaron a C.J. Gardner-Johnson?

El incidente ocurrió en el segundo cuarto, cuando Gardner-Johnson intercambió palabras con jugadores de los Raiders, entre ellos Bowers y el centro Tyler Linderbaum. En medio de la confrontación, las repeticiones mostraron al defensivo escupiendo en dirección a sus rivales, una conducta que derivó en su descalificación.

La expulsión llegó cuando restaban apenas 14 segundos para el descanso. La sanción dejó a Buffalo sin uno de sus elementos de la secundaria durante toda la segunda mitad, en un encuentro que se mantenía igualado 13-13 al concluir los primeros dos cuartos.

C.J. Gardner-Johnson lanzó un escupitajo contra jugadores de Raiders | Captura

La conducta del defensivo también tuvo consecuencias inmediatas en el marcador. La penalización de 14 yardas permitió que el pateador Matt Gay conectara un gol de campo de 27 yardas para empatar el encuentro.

¿La NFL podría suspender al defensivo de Buffalo?

La NFL puede revisar las imágenes y los reportes arbitrales para determinar si corresponde imponer una sanción adicional, por lo que Gardner-Johnson corre el riesgo de perderse el siguiente compromiso.

Raiders y Bills se midieron en la semana 6 de la NFL | AP