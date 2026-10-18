El partido entre los Buffalo Bills y Las Vegas Raiders quedó marcado por un episodio de indisciplina que involucró al defensivo C.J. Gardner-Johnson, quien fue expulsado tras escupir en dirección al ala cerrada Brock Bowers y otros jugadores de los Malosos.
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La acción quedó captada por las cámaras de televisión y provocó la intervención inmediata de los árbitros.
¿Por qué expulsaron a C.J. Gardner-Johnson?
El incidente ocurrió en el segundo cuarto, cuando Gardner-Johnson intercambió palabras con jugadores de los Raiders, entre ellos Bowers y el centro Tyler Linderbaum. En medio de la confrontación, las repeticiones mostraron al defensivo escupiendo en dirección a sus rivales, una conducta que derivó en su descalificación.
La expulsión llegó cuando restaban apenas 14 segundos para el descanso. La sanción dejó a Buffalo sin uno de sus elementos de la secundaria durante toda la segunda mitad, en un encuentro que se mantenía igualado 13-13 al concluir los primeros dos cuartos.
La conducta del defensivo también tuvo consecuencias inmediatas en el marcador. La penalización de 14 yardas permitió que el pateador Matt Gay conectara un gol de campo de 27 yardas para empatar el encuentro.
¿La NFL podría suspender al defensivo de Buffalo?
La NFL puede revisar las imágenes y los reportes arbitrales para determinar si corresponde imponer una sanción adicional, por lo que Gardner-Johnson corre el riesgo de perderse el siguiente compromiso.
Para Gardner-Johnson, la expulsión representa un nuevo episodio polémico en su carrera. El defensivo disputa su primera temporada con Buffalo y ya había sido expulsado en 2024, cuando acumuló dos castigos por conducta antideportiva en un mismo partido.