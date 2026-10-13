Patriots reciben duro golpe al saber que TreVeyon Henderson estará fuera varias semanas por lesión

TreVeyon Henderson es una pieza clave en el juego terrestre de Patriots | NFL

El corredor de Nueva Inglaterra sufrió un esguince alto de tobillo durante la victoria ante Las Vegas Raiders y se perderá varios partidos

Los New England Patriots recibieron malas noticias luego de su victoria sobre Las Vegas Raiders, pues el corredor TreVeyon Henderson estará fuera de actividad durante varias semanas debido a una lesión en el tobillo.

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La lesión ocurrió el domingo durante el triunfo de Patriots por 45-17 sobre Raiders, cuando Henderson sufrió un esguince alto de tobillo. De acuerdo con información de medios en Estados Unidos, el jugador no necesitará pasar por el quirófano, aunque su recuperación lo mantendrá alejado por varias semanas.

TreVeyon Henderson evita la cirugía, pero estará fuera varias semanas

El corredor se lastimó durante el segundo cuarto, después de realizar una carrera de 11 yardas y ser derribado por el defensivo Jeremy Chinn. Henderson recibió atención médica y se dirigió al vestidor, por lo que no pudo regresar al encuentro ante los Raiders.

Según el reporte, Henderson es considerado un jugador que sana rápidamente, por lo que los Patriots esperan que pueda volver antes de lo previsto, aunque todavía no hay una fecha confirmada para su regreso.

¿Quién ocupará el lugar de Henderson en los Patriots?

TreVeyon Henderson lidera el ataque terrestre de los Patriots | NFL

Durante su participación ante Las Vegas, Henderson registró cuatro acarreos para 22 yardas y una recepción de 16 yardas antes de abandonar el partido. En lo que va de la temporada, acumula 163 yardas terrestres y un touchdown.