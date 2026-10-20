Árbitro de la NFL queda fuera toda la temporada tras sufrir una lesión en Wembley

Larry Smith sufrió un desgarro en el cuádriceps después de resbalar sobre el césped mojado del estadio de Wembley, durante un partido disputado en Londres. El oficial no volverá a trabajar hasta 2027

La NFL sufrió una baja inesperada en su cuerpo arbitral luego de que Larry Smith quedara fuera por el resto de la temporada 2026, tras sufrir una lesión durante un encuentro disputado el domingo en el estadio de Wembley, en Londres. El árbitro se resbaló sobre el césped mojado y tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito.

De acuerdo con a reportes, Smith sufrió un desgarro en el cuádriceps, una lesión que le impedirá continuar con sus labores durante lo que resta de la campaña. El incidente ocurrió entre jugadas y requirió la atención de los cuerpos médicos de ambos equipos.

¿Cómo ocurrió la lesión de Larry Smith en Wembley?

El oficial intentó incorporarse después de la caída, pero volvió a perder el equilibrio y cayó nuevamente sobre el terreno de juego. La situación obligó a detener momentáneamente las acciones mientras recibía atención médica antes de ser retirado en un carrito.

Larry Smith no podrá volver a trabajar en lo que resta de 2026 | AP

Tras su salida, el equipo arbitral tuvo que reorganizarse para continuar con el encuentro. La cuadrilla, encabezada por el referee Shawn Hochuli, quedó integrada por seis oficiales, quienes se repartieron las responsabilidades que correspondían a Smith durante el resto del partido.

El césped mojado de Wembley fue el escenario del accidente que terminó con la participación del árbitro en la temporada. Aunque no se reportaron mayores detalles sobre el proceso de recuperación, la gravedad de la lesión lo mantendrá alejado de las canchas hasta el próximo año.

La NFL tendrá que buscar un reemplazo para el resto de la temporada

Larry Smith salió en el carrito de las desgracias | Captura

Larry Smith se encontraba en su primera temporada como oficial de la NFL, después de trabajar durante varios años en el futbol americano colegial y en ligas profesionales de primavera. Su baja representa un ajuste para la organización arbitral de la liga, que deberá encontrar un sustituto para completar la campaña con la cuadrilla de Hochuli.