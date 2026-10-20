"Estamos emocionados": Brock Purdy espera con alegría el regreso de los 49ers y la NFL a México

Brock Purdy en la victoria de los Niners contra los Commanders en la Semana 6 de la NFL | AP

San Francisco tiene marca 6-0 en el arranque de la Temporada Regular y se ilusiona con romper su sequía de títulos

Falta un mes para que la NFL regrese a la Ciudad de México y aunque los San Francisco 49ers todavía tendrán tres partidos antes de su visita al Estadio Azteca, son altas las posibilidades de que arriben con una racha importante de victorias. En ese contexto, Brock Purdy aceptó su entusiasmo de volver a territorio azteca.

Luego de la victoria 17-23 contra los Washington Commanders este lunes en el Monday Night Football de la Semana 6, el mariscal de los Niners fue cuestionado ante los micrófonos de ESPN sobre su visita a México en la Semana 11. "Apúntenos. Los amamos, vamos a jugar para México y estamos emocionados por ir", señaló brevemente.

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Respecto al triunfo en el Levi's Stadium contra Washington, Purdy destacó la actuación de lo defensivo. "Es un equipo, necesitamos cuatro cuartos de buen futbol. Nunca sabes qué puede pasar, así que una victoria es una victoria. Nos respaldaron (la defensa) todo el partido, nos salvaron al final. Una felicitación a nuestra defensa".

Banderín de los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca en 2022 | IMAGO 7

¿Será la primera visita de Purdy a México?

La Temporada 2022 fue la última en la cual nuestro país formó parte de los partidos internacionales de la NFL, ya que tras ello comenzaron los trabajos de remodelación del Estadio Azteca. En aquella ocasión, también fue San Francisco el equipo que visitó el coloso de Santa Úrsula y se impuso 38-10 a los Arizona Cardinals.

Jimmy Garoppolo fue el mariscal de campo de los Niners en esa ocasión, aunque Brock Purdy ya estaba con el equipo y había sumado algunos minutos ante las lesiones de Jimmy G y Trey Lance. En aquel partido en México sí estuvo en campo pero no como QB y sumó tres yardas en tres intentos de acarreos.

Aficionado de los 49ers en el Estadio Azteca en 2022 | IMAGO 7

¿Qué figuras de los 49ers repetirán su visita a México?

Varios son los jugadores que estuvieron hace cuatro años contra los Cardinals y que actualmente siguen en el roster de los 49ers. Entre los ofensivos destacan figuras como Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle, quienes tuvieron participación en la victoria, el primero con una anotación por tierra y el segundo con dos recepciones de anotación.

Trent Williams, Fred Warner y Kyle Juszczyk son otros de los nombres más reconocidos que siguen en la franquicia de la Bahía y que estuvieron en el partido de 2022. Ahora, buscarán repetir la gloria de aquella ocasión, en el partido contra los Minnesota Vikings programado para el domingo 22 de noviembre, a las 19:20 horas (tiempo del centro de México).