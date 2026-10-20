San Francisco resiste y sigue imparable al vencer a Washington y ponerse con marca de 6-0

Christian McCaffrey se ha visto demoledor en el juego por tierra | AP

Christian McCaffrey anotó dos veces y Brock Purdy comandó el triunfo 23-17 de San Francisco, que firmó su mejor arranque desde 2019

Los San Francisco 49ers cerraron la Semana 6 de la NFL con una victoria de 23-17 sobre los Washington Commanders en el Monday Night Football. En el Levi’s Stadium, el equipo local impuso condiciones durante buena parte del encuentro y resistió la reacción visitante para extender su marca perfecta a seis triunfos sin derrota.

Christian McCaffrey fue protagonista con dos anotaciones terrestres y 60 yardas por tierra, mientras Brock Purdy lanzó para 264 yardas y un touchdown. Con este resultado, San Francisco comenzó una temporada con récord de 6-0 por primera vez desde 2019.

McCaffrey marca el camino y los 49ers toman el control

Los locales golpearon primero con un pase de Purdy a George Kittle para abrir el marcador. Después, McCaffrey encontró la zona de anotación en dos ocasiones, ambas con acarreos de una yarda, para darle a San Francisco una ventaja que llegó a ser de 20-3 antes del descanso.

Jayden Daniels es captura por un defensivo de 49ers | AP

En la segunda mitad, los 49ers ampliaron la diferencia con un gol de campo de Eddy Pineiro, que colocó el marcador 23-3. Washington parecía contra las cuerdas, pero no dejó de competir y comenzó a recortar distancias con su ofensiva aérea.

La respuesta de Washington llegó de la mano de Jayden Daniels, quien lanzó para 300 yardas y dos touchdowns. El quarterback encontró a sus receptores para mantener a los Commanders con vida, pero la reacción llegó demasiado tarde para cambiar el destino del partido.

Los 49ers miran a la Semana 7; Washington tendrá descanso

Brock Purdy con una gran tarde frente a Washington | AP

Los Commanders sufrieron así su cuarta derrota de la campaña y quedaron con récord de 1-4-1, en el fondo de la División Este de la Conferencia Nacional. Aunque Daniels mostró capacidad para mantener a su equipo en la pelea, Washington no pudo completar la remontada ante unos 49ers que supieron administrar la ventaja.