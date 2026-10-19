Keena Turner, leyenda de los 49ers, ingresará al Salón de la Fama de San Francisco

Keena Turner, en su etapa como jugador de los San Francisco 49ers | @9ersmuse

La ceremonia de inducción se realizará durante el medio tiempo del Monday Night Football, ante los Washington Commanders

Los San Francisco 49ers rendirán homenaje a una de las grandes figuras de su historia. Keena Turner, exapoyador y cuatro veces campeón del Super Bowl, será reconocido como el miembro número 34 del Salón de la Fama Edward J. DeBartolo Sr. de la franquicia, después de una trayectoria que lo convirtió en uno de los protagonistas de la época dorada del equipo.

Podría interesarte NFL Dónde ver Washington Commanders vs San Francisco 49ers: Canales y hora del partido de Monday Night Football de NFL

La ceremonia de inducción se realizará durante el medio tiempo del partido de Monday Night Football entre San Francisco 49ers y Washington Commanders, en el Levi's Stadium. Turner, quien ha estado vinculado a la organización durante más de cuatro décadas, recibirá el reconocimiento acompañado de familiares, excompañeros y otras figuras históricas del conjunto californiano.

Keena Turner, leyenda de los San Francisco 49ers | AFP

¿Quién es Keena Turner, la leyenda de los 49ers que ganó cuatro Super Bowls?

Seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 1980, procedente de la Universidad de Purdue, Keena Turner disputó sus once temporadas como profesional con los San Francisco 49ers. Después de un complicado primer año, el apoyador se convirtió en pieza fundamental de una dinastía que conquistó cuatro campeonatos de la NFL.

Turner levantó los trofeos Vince Lombardi en los Super Bowls XVI, XIX, XXIII y XXIV, convirtiéndose en uno de los cinco jugadores que participaron en las cuatro coronaciones de aquella generación, junto con Joe Montana, Ronnie Lott, Eric Wright y Mike Wilson. Durante su carrera compartió vestidor con otras leyendas como Jerry Rice, Dwight Clark y Steve Young.

En 153 partidos de temporada regular, el exjugador acumuló 562 tacleadas, 19.5 capturas de mariscal de campo y 11 intercepciones, además de 62 pases defendidos. Sus actuaciones le permitieron recibir una selección al Pro Bowl y reconocimientos individuales como el premio Len Eshmont en 1984 y el Ed Block Courage Award en 1985.

Joe Montana | @CBSSportsHQ

Keena Turner será homenajeado durante el Monday Night Football ante Washington Commanders

Aunque se retiró de los emparrillados en 1990, Turner nunca se alejó de los 49ers. A lo largo de los años desempeñó diferentes funciones dentro de la organización y actualmente trabaja como vicepresidente y asesor sénior del gerente general, colaborando con John Lynch en el desarrollo y acompañamiento de jugadores y entrenadores.

El histórico apoyador también recordó la influencia de Bill Walsh, entrenador con quien conquistó campeonatos y posteriormente trabajó en la Universidad de Stanford. Asimismo, destacó las cualidades de Fred Warner, actual referente defensivo de San Francisco, y encontró similitudes entre Walsh y Kyle Shanahan por su exigencia, creatividad y atención a los detalles.

La ceremonia coincidirá con el Fin de Semana de Exalumnos de los 49ers, que reunirá a cerca de cien exjugadores de la franquicia. Turner se convertirá en el tercer apoyador en ingresar al Salón de la Fama del equipo, junto con Dave Wilcox y Patrick Willis. "Es un honor que me llena de humildad".