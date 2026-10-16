Kyle Shanahan actualizó el estado de Nick Bosa, Mike Evans y Deebo Samuel, previo al duelo ante Commanders

Los San Francisco 49ers enfrentan una complicada situación por las lesiones de varios de sus jugadores de cara al enfrentamiento contra Washington Commanders, correspondiente a la Semana 6 de la NFL. El entrenador en jefe, Kyle Shanahan, ofreció una actualización sobre el estado físico de sus principales figuras, con Nick Bosa, Mike Evans y Deebo Samuel entre los futbolistas que generan mayor preocupación.

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Durante su conferencia de prensa de este jueves, Shanahan confirmó que Nick Bosa todavía tiene posibilidades de reaparecer en el Monday Night Football, aunque no participó en el entrenamiento debido a una molestia en la pantorrilla que lo ha mantenido fuera durante los últimos tres encuentros. El entrenador explicó que la decisión dependerá de la evolución del defensivo durante los próximos días.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

¿Nick Bosa podrá jugar contra Washington Commanders?

"Mantenemos la esperanza de que pueda jugar el lunes, pero hoy no estuvo en condiciones de entrenar", declaró Shanahan sobre la situación de Bosa. El estratega también se mostró optimista respecto a su recuperación, al señalar que este tipo de lesiones generalmente evolucionan favorablemente y no tendrían que convertirse en un problema durante el resto de la temporada.

Sin embargo, la situación de Mike Evans también encendió las alarmas en San Francisco, luego de que el receptor presentara rigidez en el tendón de Aquiles. El veterano, quien había disputado los últimos dos compromisos con molestias en las costillas, tampoco participó en la práctica del jueves, por lo que su disponibilidad para enfrentar a Washington permanece en duda.

Por otra parte, el panorama es más complicado para Deebo Samuel, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido contra Seattle Seahawks. Shanahan reconoció que el equipo analiza enviarlo a la lista de lesionados, una decisión que lo dejaría fuera durante al menos cuatro partidos, aunque la cercanía de la semana de descanso podría modificar los planes del cuerpo técnico.

Nick Bosa, con los San Francisco 49ers | AP

Christian Kirk regresa a entrenamientos y 49ers esperan recuperar jugadores

No todas las noticias fueron negativas para San Francisco, pues Christian Kirk recibió autorización para regresar a los entrenamientos después de recuperarse de una lesión en la pantorrilla que sufrió durante el campamento de verano. Los 49ers abrieron su ventana de prácticas de 21 días, periodo durante el cual deberán determinar cuándo estará listo para reincorporarse oficialmente al roster de 53 jugadores.

"Tuvo una excelente semana y un gran fin de semana, así que ya está listo para empezar a trabajar", explicó Shanahan sobre el receptor. Su posible regreso representa una alternativa importante para una ofensiva que enfrenta numerosas ausencias y que buscará recuperar profundidad en las próximas jornadas del campeonato.

Finalmente, Demarcus Robinson y De'Zhaun Stribling continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación por lesiones de tobillo. Robinson podría estar disponible cerca de la semana de descanso, mientras que Stribling necesitará más tiempo antes de volver a competir.