La defensiva de Giants dejó sin oportunidades por varios momentos a los Commanders | AP

Magic Johnson, copropietario del equipo, lanzó un duro mensaje

El empate entre Washington Commanders y New York Giants hizo enfurecer a Magic Johnson, leyenda de la NBA, que hoy es también copropietario de la franquicia liderada por Josh Harris, criticó duramente al equipo.

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¿Qué dijo Magic Johnson?

"Estoy totalmente incrédulo de que mis Commanders tuvieran una gestión tan pobre del reloj en el juego de tiempo extra de hoy contra los Giants. ¡Todo lo que teníamos que hacer era patear el gol de campo y habríamos ganado el partido", dijo la leyenda de la NBA a través de X.

¿Cómo fue el Commanders vs Giants?

Jayden Daniels se lanzó a una carrera improvisada poco aconsejable en los últimos segundos de la prórroga, con los Commanders en rango de gol de campo, y Washington no pudo detener el reloj antes de que se agotara el tiempo, conformándose con un empate 27-27 con los Giants de Nueva York el domingo, después de que ambos equipos cometieran errores críticos en el periodo extra.

Giants y Commanders lucharon hasta el final, pero terminaron empatados | AP

Washington (1-3-1) recibió el balón con 2 minutos por jugarse en la prórroga, cuando Daron Payne le arrancó el balón a Cam Skattebo con los Giants en posición de intentar un gol de campo para ganar el partido.

Daniels movió rápidamente a los Commanders hasta la yarda 24 de los Giants, pero con 12 segundos restantes y Washington sin tiempos fuera, se quedó con el balón y fue derribado sin ganancia. Washington se formó con la intención de azotar el balón, pero el reloj siguió corriendo hasta llegar a cero, y el entrenador Dan Quinn se quitó los audífonos con disgusto.

Washington Commanders y New York Giants | AP

Los Commanders tenían ventaja de dos anotaciones en el cuarto periodo antes de que Jameis Winston encabezara una remontada furiosa para los Giants (3-1-1), líderes de la NFC Este.

Isaiah Likely apareció un touchdown de 17 yardas a mitad del cuarto periodo —la segunda recepción de anotación del ala cerrada en el partido— y luego encontró a Malik Nabers para el touchdown del empate, también de 17 yardas, con 1:43 por jugarse.

Winston terminó con 326 yardas por pase y tres touchdowns. Daniels lanzó para 199 yardas y corrió para 103 yardas y dos touchdowns, usando un soporte en el codo izquierdo en su primer partido de regreso desde que se dislocó el codo por segunda vez en la Semana 2.