Los New York Giants y los Washington Commanders terminaron 27-27 este domingo, en la Semana 5 de la temporada 2026, después de un partido que se extendió hasta el tiempo extra y en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse la victoria.
Cam Little, pateador de Jaguars, acepta que celebró como Bellingham
Lo llamativo es que ambos equipos ya habían protagonizado otro empate en 2022, cuando terminaron 20-20. De esta manera, Giants y Commanders han estado involucrados en dos de los últimos tres partidos igualados en la NFL; el otro fue el espectacular 40-40 entre Green Bay Packers y Dallas Cowboys el año pasado.
Durante el encuentro de este domingo, Washington tomó ventaja en distintos momentos, impulsado por el regreso de Jayden Daniels, quien aportó dos anotaciones terrestres. Sin embargo, los Giants reaccionaron en la segunda mitad y llevaron el juego hasta el tiempo extra, donde ninguno logró concretar la victoria.
Errores en el overtime dejaron escapar la victoria
El tiempo extra estuvo marcado por tres errores determinantes. Primero, Dominic Zvada falló un intento de gol de campo para los Giants; después, Cam Skattebo perdió el balón y permitió que Washington recuperara la posesión en una posición favorable para buscar el triunfo.
Los Commanders tuvieron una última oportunidad, pero Daniels no consiguió detener el reloj después de avanzar unas yardas por la vía terrestre.
Washington no se apresuró para regresar a la línea de golpeo y lanzar el balón al suelo, por lo que el tiempo expiró antes de intentar el gol de campo que pudo definir el encuentro.
Los empates se cuentan oficialmente desde 1974
La NFL introdujo el tiempo extra en temporada regular en 1974 bajo el sistema de muerte súbita, en el que el primer equipo en anotar podía ganar el partido. Desde 2012, las reglas cambiaron para dar oportunidad de posesión a ambos equipos, salvo que la primera anotación sea un touchdown o una anotación defensiva; si persiste la igualdad al terminar el periodo, el juego termina empatado.
Partidos que terminaron empatados desde 1974
- New York Giants 27-27 Washington Commanders (2026)
- Green Bay Packers 40-40 Dallas Cowboys (2025)
- Washington Commanders 20-20 New York Giants (2022)
- Houston Texans 20-20 Indianapolis Colts (2022)
- Pittsburgh Steelers 16-16 Detroit Lions (2021)
- Philadelphia Eagles 23-23 Cincinnati Bengals (2020)
- Detroit Lions 27-27 Arizona Cardinals (2019)
- Minnesota Vikings 29-29 Green Bay Packers (2018)
- Pittsburgh Steelers 21-21 Cleveland Browns (2018)
- Washington Redskins 27-27 Cincinnati Bengals (2016)
- Seattle Seahawks 6-6 Arizona Cardinals (2016)
- Cincinnati Bengals 37-37 Carolina Panthers (2014)
- Minnesota Vikings 26-26 Green Bay Packers (2013)
- San Francisco 49ers 24-24 St. Louis Rams (2012)
- Philadelphia Eagles 13-13 Cincinnati Bengals (2008)
- Pittsburgh Steelers 34-34 Atlanta Falcons (2002)
- Washington Redskins 7-7 New York Giants (1997)
- Baltimore Ravens 10-10 Philadelphia Eagles (1997)
- Kansas City Chiefs 10-10 Cleveland Browns (1989)
- New York Jets 17-17 Kansas City Chiefs (1988)
- Green Bay Packers 17-17 Denver Broncos (1987)
- Philadelphia Eagles 10-10 St. Louis Cardinals (1986)
- San Francisco 49ers 10-10 Atlanta Falcons (1986)
- Philadelphia Eagles 23-23 Detroit Lions (1984)
- New York Giants 20-20 St. Louis Cardinals (1983)
- Green Bay Packers 20-20 Baltimore Colts (1982)
- New York Jets 28-28 Miami Dolphins (1981)
- Tampa Bay Buccaneers 14-14 Green Bay Packers (1980)
- Minnesota Vikings 10-10 Green Bay Packers (1978)
- Los Angeles Rams 10-10 Minnesota Vikings (1976)
- Pittsburgh Steelers 35-35 Denver Broncos (1974)