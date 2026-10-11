Giants y Commanders protagonizan dos de los últimos tres juegos empatados que se han presentado en la NFL

Giants y Commanders lucharon hasta el final, pero terminaron empatados | AP

New York y Washington y volvieron a dejar un partido sin ganador. Ambos conjuntos desperdiciaron oportunidades para llevarse el triunfo

Los New York Giants y los Washington Commanders terminaron 27-27 este domingo, en la Semana 5 de la temporada 2026, después de un partido que se extendió hasta el tiempo extra y en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse la victoria.

Lo llamativo es que ambos equipos ya habían protagonizado otro empate en 2022, cuando terminaron 20-20. De esta manera, Giants y Commanders han estado involucrados en dos de los últimos tres partidos igualados en la NFL; el otro fue el espectacular 40-40 entre Green Bay Packers y Dallas Cowboys el año pasado.

Durante el encuentro de este domingo, Washington tomó ventaja en distintos momentos, impulsado por el regreso de Jayden Daniels, quien aportó dos anotaciones terrestres. Sin embargo, los Giants reaccionaron en la segunda mitad y llevaron el juego hasta el tiempo extra, donde ninguno logró concretar la victoria.

La defensiva de Giants dejó sin oportunidades por varios momentos a los Commanders | AP

Errores en el overtime dejaron escapar la victoria

El tiempo extra estuvo marcado por tres errores determinantes. Primero, Dominic Zvada falló un intento de gol de campo para los Giants; después, Cam Skattebo perdió el balón y permitió que Washington recuperara la posesión en una posición favorable para buscar el triunfo.

Los Commanders tuvieron una última oportunidad, pero Daniels no consiguió detener el reloj después de avanzar unas yardas por la vía terrestre.

Washington no se apresuró para regresar a la línea de golpeo y lanzar el balón al suelo, por lo que el tiempo expiró antes de intentar el gol de campo que pudo definir el encuentro.

Los empates se cuentan oficialmente desde 1974

La NFL introdujo el tiempo extra en temporada regular en 1974 bajo el sistema de muerte súbita, en el que el primer equipo en anotar podía ganar el partido. Desde 2012, las reglas cambiaron para dar oportunidad de posesión a ambos equipos, salvo que la primera anotación sea un touchdown o una anotación defensiva; si persiste la igualdad al terminar el periodo, el juego termina empatado.

Jameis Winston comandó el ataque de los Giants, pero no logró el triunfo | AP

Partidos que terminaron empatados desde 1974