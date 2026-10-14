Chiefs, 49ers y Vikings siguen invictos ¿Cuáles han sido las mejores rachas sin perder en los últimos años?

Los tres equipos han iniciado con el pie derecho y buscan seguir hilando triunfos para igualar lo hecho por los Delfines en 1972

La NFL ya superó su primer cuatro de temporada y tras cinco semanas, sólo quedan tres equipos que aún no conocen la derrota. Los Minnesota Vikings, los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs han ganado todos su partidos y sueñan con la temporada invicta. De momento, ya superaron la mejor marca invicta del 2025, pero aún les falta para poder cerrar la campaña regular sin ceder partidos.

En este arranque de temporada tanto los Vikings, como los Niners suman cinco triunfos en sus cinco partidos. Aunque Minnesota ha batallado más que los Niners, ambos están registrando uno de sus mejores arranques en los últimos años. Curiosamente, estos dos equipos se verán las caras en México en poco más de un mes lo cual genera mayor expectativa.

Los Chiefs por su parte, se han quedado un poco rezagados pues, sólo han sumado cuatro victorias. El equipo arrancó con cuatro triunfos al hilo pero en la Semana 5 tuvo su descanso. Ahora buscará igualar las marcas de los Vikings y de los Niners.

Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs en la temporada 2026 | AP

¿Cuándo cayeron los últimos invictos?

Con las victorias en la Semana 5, Minnesota y San Francisco ya superaron la mejor marca invicta registrada en la temporada 2025. En aquella ocasión, Buffalo y Filadelfia sólo sumaron cuatro triunfos pero su paso perfecto se acabó con juegos ante Patriotas y Broncos, los dos equipos que pelearían por el paso al Super Bowl en la AFC.

Con cinco victorias para arrancar la temporada, ya también igualaron la marca de la temporada 2023 establecida por San Francisco y Filadelfia. En las campañas 2016 y 2017, los invictos también cayeron para la Semana 5 curiosamente, Minnesota y Kansas City fueron quienes perdieron el paso sin derrotas respectivamente.

Jugadores de los Vikings celebrando victoria ante los Green Bay Packers | AP

En la última década, siete equipos distintos han podido sumar cinco o más triunfos para arrancar la temporada. Arizona logró hilar siete triunfos consecutivos en el 2021, mientras que los Rams (2018), Patriots y Niners (2019) y Filadelfia (2022), lograron mantener su invicto hasta la semana 8.

Finalmente, Kansas City en el 2024 consiguió nueve victorias para iniciar la temporada siendo uno de los mejores equipos en años recientes. Sin embargo, fueron los Pittsburgh Steelers del 2020 quienes tienen la mejor marca invita en la última década al alcanzar 11 encuentros sin perder.

Diontae Johnson y Juju Smith-Schuster festejan un touchdown | AP

¿Es bueno arrancar sin derrotas?

Es importante mencionar que, iniciar la temporada sin derrotas no es necesariamente una buena noticia. En los últimos 10 años cinco de los equipos que fueron los últimos en caer en la NFL, llegaron al Super Bowl, sin embargo, ninguno logró conquistar el Trofeo Lombardi.

El último equipo que logró ser campeón luego de ser el último invicto la misma temporada fueron los Indianápolis Colts del 2006. Aquel equipo llegó a nueve victorias al hilo hasta que cayeron contra los Dallas Cowboys. Tras aquella derrota sumaron un récord de 3-3 para cerrar el año pero en Playoffs se fueron 4-0 y lograron ser campeones.