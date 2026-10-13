El receptor de los Rams alcanzó las 121 recepciones de anotación en su carrera

Davante Adams continúa consolidando su legado como uno de los receptores más dominantes de todos los tiempos. La estrella de Los Ángeles Rams alcanzó un hito histórico tras otra brillante exhibición individual, metiéndose de lleno en la conversación de los mejores de la historia. Hoy ya está a sólo un par de anotaciones del Top 5 en recepciones de TD en la historia de la NFL.

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Sumó dos anotaciones más a su cuenta

Este lunes por la noche, el veterano receptor atrapó dos pases de anotación acercando a su equipo a la victoria, sin embargo, al final los Rams terminaron cayendo en tiempos extra por marcador de 37-34 ante los Buffalo Bills.

Con esta actuación, Adams igualó el sexto lugar en la lista de todos los tiempos de touchdowns por recepción en la NFL. Con las dos anotaciones del lunes, el receptor llegó a 121 recepciones de TD, empatando la marca del legendario Larry Fitzgerald, miembro del Salón de la Fama y referente histórico de los Arizona Cardinals

Devante Adams y Puka Nacua celebrando anotación ante los Buffalo Bills | AP

Así ha sido la carrera de Adams

Devante Adams llegó a la NFL tras ser seleccionado en la segunda ronda del Draft del 2014 por los Green Bay Packers. su primer año fue un poco decepcionante al sumar menos de 500 yardas y sólo una anotación. Sin embargo, a partir de entonces, desarrolló un importante vínculo con Aaron Rodgers lo cual elevó sus números de una manera exponencial.

Entre 2015 y 2021, Adams logró registrar doble dígito de anotaciones cinco veces con una de ellas llegando a los 18 TD, el mayor número de su carrera. Aunque para el 2022 dejó a los Packers y a Aaron Rodgers, sus números no disminuyeron y, con los Raiders registró 23 anotaciones en dos temporadas.

En los últimos años, sus números en cuanto a yardas han venido a la baja pues no ha superado las mil yardas en las últimas tres temporadas, pero las anotaciones no han faltado y ya suma 25 en este mismo tiempo y apunta a seguir elevando este registro.

Devante Adams en un calentamiento, previo a enfrentarse a los Bills | AP

¿Cómo está la lista de más TDs?

La clasificación histórica de touchdowns recibidos la encabeza el mítico Jerry Rice con 197 anotaciones, una marca que parece inalcanzable. Más de 40 anotaciones por detrás aparecen Randy Moss (156) y Terrell Owens (153).

Cris Carter (130) y Marvin Harrison (128) completan el Top 5 y son los siguientes nombres que tiene en la mira Devante Adams para seguir ascendiendo en la lista histórica.

Los cinco jugadores que aún superan a Adams forman parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Pro Football Hall of Fame), lo que dimensiona la magnitud de su logro. De mantener su ritmo anotador, el receptor de los Rams tiene al alcance seguir escalando peldaños en esta prestigiosa tabla.