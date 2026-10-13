En Monday Night de locura, Bills vencen 37-34 a Rams en tiempo extra

Josh Allen corrió para 121 yardas durante el duelo ante Rams | AP

Josh Allen brilló con 121 yardas terrestres y una anotación, mientras Tyler Bass selló el triunfo con una patada de 45 yardas

Los Buffalo Bills y Los Angeles Rams protagonizaron un auténtico partidazo en el Monday Night Football, con emociones hasta el último instante y donde los primeros se quedaron con la victoria por pizarra de 37-34.

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Cuando parecía que los angelinos podían llevarse la victoria, los equipos especiales de Buffalo aparecieron para bloquear un gol de campo y cambiar por completo el desenlace.

El encuentro tuvo un cierre espectacular, especialmente durante la segunda mitad, cuando ambas ofensivas elevaron el ritmo y convirtieron el marcador en un intercambio constante de puntos.

Los Bills anotaron 15 unidades en el último cuarto, pero los Rams respondieron con 20 para forzar el tiempo extra y mantener viva la esperanza de llevarse el triunfo.

Los Bills se lucieron para vencer a domicilio a los Rams | AP

Josh Allen firma una noche memorable con los Bills

El quarterback de Buffalo fue uno de los grandes protagonistas al sumar 121 yardas por tierra y una anotación, además de completar 210 yardas por aire, lanzar un touchdown y sufrir una intercepción.

Las 121 yardas terrestres representaron la segunda mejor cosecha de su carrera en la NFL, únicamente por detrás de las 135 que consiguió ante Miami en 2018.

Matthew Stafford y Puka Nacua no pudieron evitar la derrota

Puka Nacua se lanza para conseguir una conseguir una recepción | AP

Por parte de Los Ángeles, Matthew Stafford tuvo una destacada actuación al lanzar tres pases de anotación, mientras Puka Nacua acumuló 138 yardas por recepción. Sin embargo, el esfuerzo de ambos no fue suficiente para evitar el descalabro.

En el tiempo extra, los angelinos tuvieron la oportunidad de sentenciar el encuentro con un gol de campo, pero los equipos especiales de Buffalo bloquearon la patada y mantuvieron con vida a su equipo.