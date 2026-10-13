Los Buffalo Bills y Los Angeles Rams protagonizaron un auténtico partidazo en el Monday Night Football, con emociones hasta el último instante y donde los primeros se quedaron con la victoria por pizarra de 37-34.
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Cuando parecía que los angelinos podían llevarse la victoria, los equipos especiales de Buffalo aparecieron para bloquear un gol de campo y cambiar por completo el desenlace.
El encuentro tuvo un cierre espectacular, especialmente durante la segunda mitad, cuando ambas ofensivas elevaron el ritmo y convirtieron el marcador en un intercambio constante de puntos.
Los Bills anotaron 15 unidades en el último cuarto, pero los Rams respondieron con 20 para forzar el tiempo extra y mantener viva la esperanza de llevarse el triunfo.
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El quarterback de Buffalo fue uno de los grandes protagonistas al sumar 121 yardas por tierra y una anotación, además de completar 210 yardas por aire, lanzar un touchdown y sufrir una intercepción.
Las 121 yardas terrestres representaron la segunda mejor cosecha de su carrera en la NFL, únicamente por detrás de las 135 que consiguió ante Miami en 2018.
Matthew Stafford y Puka Nacua no pudieron evitar la derrota
Por parte de Los Ángeles, Matthew Stafford tuvo una destacada actuación al lanzar tres pases de anotación, mientras Puka Nacua acumuló 138 yardas por recepción. Sin embargo, el esfuerzo de ambos no fue suficiente para evitar el descalabro.
En el tiempo extra, los angelinos tuvieron la oportunidad de sentenciar el encuentro con un gol de campo, pero los equipos especiales de Buffalo bloquearon la patada y mantuvieron con vida a su equipo.
Con la oportunidad de oro en sus manos, Buffalo avanzó hasta colocarse en una posición favorable para Tyler Bass, quien conectó un gol de campo de 45 yardas para decretar el 37-34 definitivo.