El receptor llegará a la escuadra de prácticas del equipo de La Bahía

Los San Francisco 49ers continúan realizando movimientos en su plantilla durante la Temporada 2026 de la NFL. La franquicia de California anunció oficialmente la incorporación del receptor abierto Xavier Smith, quien llega procedente de Los Angeles Rams para integrarse a la escuadra de prácticas del equipo y convertirse en una nueva alternativa para su ofensiva.

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A través de un comunicado, los 49ers confirmaron la contratación del jugador de 29 años, quien quedó disponible después de ser liberado por los Rams el pasado 2 de octubre. Smith cuenta con experiencia de tres temporadas en la NFL y buscará aprovechar esta nueva oportunidad para ganarse un lugar dentro de la organización de San Francisco.

Xavier Smith, receptor abierto, en su etapa con Los Angeles Rams, ante los New York Giants | AFP

La llegada del receptor también provocó un movimiento adicional en la plantilla, pues San Francisco colocó a Dante Pettis en la lista de reserva de lesionados de la escuadra de prácticas, con el objetivo de liberar un espacio para registrar a su nueva incorporación. Pettis había firmado con el equipo apenas el pasado 30 de septiembre.

Smith llega a una franquicia que busca fortalecer sus opciones en la posición de receptor abierto conforme avanza la temporada. Aunque inicialmente trabajará con la escuadra de prácticas, el exjugador de Los Angeles Rams tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones y buscar una eventual promoción al equipo activo.

Xavier Smith, receptor abierto, en su etapa con Los Angeles Rams | AFP

¿Quién es Xavier Smith, nuevo refuerzo de San Francisco 49ers?

Xavier Smith es un receptor abierto de 29 años, originario de Haines City, Florida, que llegó a la NFL en 2023 después de firmar como agente libre no seleccionado en el Draft con Los Angeles Rams. Durante su trayectoria con la franquicia angelina disputó 34 partidos de temporada regular, tres de ellos como titular, y también tuvo participación en cinco encuentros de postemporada.

En sus tres temporadas con los Rams, Smith acumuló 20 recepciones para 309 yardas, además de cuatro acarreos que representaron 36 yardas por tierra. Durante la campaña 2026 apareció en tres encuentros antes de que Los Angeles decidiera prescindir de sus servicios, situación que abrió la puerta para su llegada a los 49ers.