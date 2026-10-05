Lesión de Kyle Juszczyk, en el partido ante los Denver Broncos | AP

El fullback de San Francisco sufrió una hiperextensión durante la victoria ante Denver, aunque las primeras pruebas descartaron un daño mayor

Los San Francisco 49ers consiguieron una victoria frente a los Denver Broncos el domingo, pero no sin pagar un precio: su fullback Kyle Juszczyk debió abandonar el emparrillado tras lastimarse la rodilla. Pese al susto, las primeras evaluaciones sugieren que el veterano esquivará una ausencia prolongada.

Al término del encuentro, el entrenador en jefe Kyle Shanahan transmitió tranquilidad al señalar que el ligamento cruzado anterior y el resto de los ligamentos de la articulación parecían no haber sufrido daños mayores. De acuerdo con información de Adam Schefter, de ESPN, las pruebas preliminares apuntan a una hiperextensión de rodilla que lo mantendría fuera de acción durante un par de semanas, a la espera de una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico definitivo.

Kyle Juszczyk, jugador de los San Francisco 49ers, en el partido ante los Denver Broncos | AP

Niners esperan que Juszczyk se pierda sólo unas semanas

La primera valoración representa una noticia positiva para San Francisco, que en los últimos años ha tenido que lidiar con múltiples bajas importantes por lesión. Si la resonancia confirma el diagnóstico inicial, Juszczyk evitaría un problema de mayor gravedad y podría reincorporarse en un periodo relativamente corto.

Aun así, su ausencia obligará a Kyle Shanahan a realizar ajustes en el diseño ofensivo del equipo. Juszczyk ha sido durante años una pieza clave por su capacidad para bloquear, salir como receptor y participar en distintas formaciones dentro del esquema de los 49ers.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

Kyle Juszczyk sigue siendo una pieza importante en San Francisco

En el duelo dominical, el fullback aportó dos recepciones para 28 yardas, acumulando en lo que va de la campaña cuatro atrapadas, 55 yardas y una anotación.

Su versatilidad lo convierte en uno de los jugadores más particulares de la ofensiva de San Francisco, ya que su presencia permite al equipo variar entre formaciones pesadas y conceptos de pase sin realizar demasiados cambios de personal.