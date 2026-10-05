En un final dramático, los San Francisco 49ers derrotan a los Denver Broncos en la Semana 4

Las defensivas dominaron en los primeros tres cuartos, pero varias series ofensivas terminaron por darle el triunfo a los 49ers

La fiebre de oro está más viva que nunca. Después de todas las lesiones y lo que se habló previo al inicio de la Temporada 2026, los San Francisco 49ers demostraron -una vez más- que todo se demuestra en el campo. Los gambusinos tuvieron una actuación impoluta en los dos lados del balón ante los Denver Broncos, quienes se defendieron por más de tres cuartos, pero sucumbieron en el último capítulo.

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Brock Purdy y su línea ofensiva se mostraron a la altura ante una de las defensivas más importantes, comandada por Sean Payton. El mariscal de campo volvió a irse de un partido sin ser capturado, además de que terminó con 218 yardas por aire, dos anotaciones y un rating de 107.4; con 29 yardas terrestres.

La primera transcurrió con pocas emociones y solamente un gol de campo por bando, con ambas defensivas marcando la pauta en el partido. Sin embargo, la segunda mitad en el Levi 's Stadium tomó una dirección distinta y ambas ofensivas comenzaron a carburar, en especial por un balón Marvin Mims en una devolución de patada.

Deebo Samuel y Christian McCaffrey, jugadores ofensivos de los San Francisco 49ers, festejando ante los Denver Broncos | AP

El último cuarto y los puntos en la bahía

En el tercer cuarto, Purdy encontró a Deebo Samuel para la primera anotación del partido, lo que provocó un despertar entre ambos equipos. Pese a que Bo Nix se notó en gran parte del juego con poco brazo, el mariscal de campo de la franquicia de las montañas encontró en RJ Harvey a su socio perfecto.

El último cuarto fue la consagración absoluta de los San Francisco 49ers, quienes anotaron con Christian McCaffrey tras una larga serie ofensiva. Aunque los Broncos respondieron con un touchdown de Jaylen Waddle y una conversión, George Kittle liquidó todas sus aspiraciones.

Al puro estilo de Penta, el ala cerrada de los gambusinos mostró "zero miedo" y anotó un touchdown de 56 yardas, mismo que selló la victoria 24-14 de los San Francisco 49ers sobre los Denver Broncos.

Equipos especiales de San Francisco festejando un fallo de Wil Lutz, pateador de los Denver Broncos | AP

¿Qué sigue para San Francisco 49ers y los Denver Broncos?

El equipo de La Bahía tendrá una de sus pruebas más demandantes la siguiente semana, cuando visiten Lumen Field para enfrentar su rival divisional, y actuales campeones del Super Bowl, los Seattle Seahawks.

Por su parte, la franquicia coacheada por Sean Payton también tendrá un partido divisional y de visitante, aunque con un panorama más favorable. Los Denver Broncos visitarán a Los Angeles Chargers, una de las grandes decepciones de la NFL.