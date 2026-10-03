¡BLINDAJE PARA PURDY! Este es el récord histórico de 49ers en el inicio de temporada

Los San Francisco 49ers en el duelo contra Rams, en Melbourne. l AP

En un suceso inédito para la franquicia, San Francisco no registra capturas permitidas en lo que va de la campaña 2026

Los San Francisco 49ers no sólo marchan invictos en este inicio de temporada con marca de 3-0, sino que también están inmaculados en una importante estadística histórica en la NFL, pues es el único equipo sin permitir capturas, para beneplácito de su quarterback Brock Purdy.

El quarterback de San Francisco, Brock Purdy manda un envío contra los Miami Dolphins l AP

Los Gambusinos son apenas el cuarto escuadrón desde 1990 en lograrlo en los tres primeros juegos de un calendario; de hecho, es la primera ocasión en la historia de la franquicia, desde que se contabilizan los 'sacks', a partir de 1982.

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Los de la Bahía han mantenido en cero ese casillero, en las victorias sobre Rams (27-7), Dolphins (35-13) y Cardinals (36-30).

Se unen a selecto grupo

Es tan poco frecuente este suceso en la historia de la NFL, que tras el pasado triunfo sobre Arizona, la franquicia de la Bahía se unió a un selecto grupo de apenas cuatro equipos (tres franquicias) de protección élite a su quarterback, en los últimos 36 años.

Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers, anotando un touchdown ante Arizona | AP

El primer equipo en dejar en blanco este rubro estadístico en los tres primeros partidos de una campaña fueron los Indianapolis Colts, en 1999, y la misma franquicia lo repitió en 2005, ambos años con Peyton Manning en los controles.

Posteriormente, pasó casi una década cuando en 2014. los Cincinnati Bengals también se sumaron al mantener 'ileso' a Andy Dalton.

¿Desde cuando se contabilizan las capturas en la NFL?

Las capturas de mariscal de campo (conocidas en inglés como sacks) se contabilizan de manera oficial en la NFL desde la temporada de 1982.

Antes de 1982, las jugadas donde se derribaba al quarterback detrás de la línea de golpeo sólo se registraban de forma genérica como "yardas perdidas por pase" o tacleadas, pero no se le otorgaba el crédito individual al jugador defensivo.

El origen del término 'sack' se le debe al legendario defensivo y miembro del Salón de la Fama, Deacon Jones, quien lo acuñó en la década de 1960. Irónicamente, debido a la fecha de la regla, sus 173.5 capturas de carrera no forman parte de los libros oficiales de la Liga.

Marca en riesgo contra Broncos

Sin embargo, la marca de los 49ers está en serio riesgo, cuando este domingo reciban en el Levi´s Stadium a los Denver Broncos, que suman ocho capturas en la campaña y que lideraron en 2025, con 68.

Eddy Pineiro, pateador de los San Francisco 49ers, en Kickoff ante Los Angeles Rams, en Australia | AP