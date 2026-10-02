La organización anunció que el veterano receptor Brandin Cooks fue promovido al roster activo

Los San Francisco 49ers realizaron varios movimientos en su plantilla de cara a sus próximos compromisos de la temporada. La organización anunció que el veterano receptor Brandin Cooks fue promovido al roster activo, mientras que Malik Turner se incorporó a la escuadra de prácticas.

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Para abrir espacio en la nómina principal, San Francisco decidió dar de baja a KhaDarel Hodge. Con este ajuste, los 49ers suman experiencia a su cuerpo de receptores con Cooks, quien cuenta con más de una década de trayectoria en la NFL.

Cooks había llegado a la escuadra de prácticas de San Francisco el pasado 23 de septiembre. Ahora, el receptor de 32 años tendrá la oportunidad de aportar de manera directa al ataque del conjunto californiano.

Brandin Cooks, con los Buffalo Bills | AP

Brandin Cooks suma experiencia al ataque de 49ers

Seleccionado por los New Orleans Saints en la primera ronda del Draft de 2014, Cooks ha disputado 173 partidos en temporada regular, 149 de ellos como titular. A lo largo de su carrera acumula 734 recepciones para 9 mil 811 yardas y 60 touchdowns por aire.

Además de su paso por los Saints, el veterano ha militado con New England Patriots, Los Angeles Rams, Houston Texans, Dallas Cowboys, Buffalo Bills y los propios 49ers. En postemporada suma nueve apariciones, con 40 recepciones para 572 yardas.

Antes de llegar a la NFL, Cooks destacó con Oregon State entre 2011 y 2013. Durante su etapa colegial registró 226 recepciones para 3 mil 272 yardas y 24 anotaciones, rendimiento que le permitió ser reconocido como All-American del primer equipo en 2013.

Brandin Cooks previo a un partido con los New Orleans Saints en el 2025 | AFP

Malik Turner vuelve a la escuadra de prácticas

Por su parte, Malik Turner regresará a la escuadra de prácticas de San Francisco. El receptor ha disputado 47 partidos en seis temporadas dentro de la NFL y cuenta con experiencia en equipos como Seattle Seahawks, Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders, Houston Texans e Indianapolis Colts.