Tras tres semanas siendo la peor defensiva, Dallas decidió reforzarse con el esquinero de 26 años

Luego de ser una de las peores defensivas de toda la NFL y sufrir bajas considerables en su secundaria, los Dallas Cowboys han decidido llamar refuerzos. En lo que parece ya una constante, el equipo acordó un canje con los Pittsburgh Steelers, para contratar al esquinero Joey Porter Jr.

El canje entre dos de las franquicias más importantes en la historia de la NFL se da luego de meses de negociaciones fallidas entre Porter Jr y los Steelers. Tras no llegar a un acuerdo, el equipo de la ciudad del Acero decidió pensar en el futuro al mandar a un nuevo jugador a Dallas a cambio de un par de picks que incluyen una segunda ronda del próximo año.

La carrera destacada de Porter

Porter, de 26 años, fue seleccionado por los Steelers en la segunda ronda del draft de 2023 procedente de Penn State. El esquinero llegó con la misión de llenar los zapatos que dejó su padre en el equipo de Pensilvania. Joey Porter Sr, fue cuatro veces seleccionado para el Pro Bowl y ganó el Super Bowl XL con el equipo siendo clave en la década de los 2000 con el equipo.

En su corta carrera en la NFL, Porter Jr ha jugado 47 partidos, 41 de ellos como titular. En sus tres temporadas con los Steelers, el esquinero acumuló 165 tackleadas, 31 pases defendidos y tres intercepciones. Ahora lleva sus servicios a Dallas para reforzar una muy necesitada defensiva.

Esta temporada Porter, estuvo inactivo durante los primeros tres partidos de la temporada con Pittsburgh. Además quedó descartado para le juego de este jueves ante los Browns, pese a esto, el esquinero participó plenamente en los entrenamientos esta semana, por lo que parece que estará listo para debutar con los Cowboys pronto.

Joey Porter Jr, esquinero de 26 años, disputando un partido con los Steelers | AFP

Refuerza una defensa debilitada

El nuevo defensivo de los Cowboys ahora se une a un grupo que ha batallado no sólo en el arranque de la temporada sino que en los últimos años. Este año es la 12va defensiva en contra del pase, mientras que la campaña pasada fue la peor de toda la liga. Ante esta situación, el equipo esta urgido de ayuda.

Dallas ha tenido problemas con las lesiones en su secundaria pues, Cobie Durant (isquiotibiales) y Shavon Revel (rodilla/tobillo) serán baja un tiempo debido a sus respectivas lesiones. Con la incorporación de Porter, Dallas suma un titular experimentado de alto nivel que puede jugar junto a DaRon Bland.

Joey Porter durante un partido con los Steelers | AFP

Canjes recientes entre Cowboys y Steelers

El intercambio por Porter marca ya el tercer traspaso que los Cowboys y los Steelers han realizado juntos desde mayo de 2025, comenzando con el intercambio de George Pickens, en el que Dallas envió a Pittsburgh una selección de tercera ronda antes de la temporada 2026. Dicho cambió ha hecho que Dallas sea una de las mejores ofensivas de toda la NFL.