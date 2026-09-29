El receptor quedó fuera de New York después de disputar 20 jugadas ofensivas y sin conseguir una recepción durante el inicio de la temporada

Los New York Giants decidieron cortar a Odell Beckham Jr., este martes, con esto se pone fin a su segunda etapa con la franquicia después de apenas tres partidos.

El receptor de 33 años no logró registrar una recepción y solamente recibió un objetivo durante su regreso al equipo que lo seleccionó en 2014.

Beckham tuvo una participación sumamente limitada en este inicio de temporada, pues solamente estuvo en el campo durante 20 jugadas ofensivas. En su último partido, la victoria 12-7 sobre Tennessee Titans, disputó apenas seis snaps y tuvo un pase lanzado en su dirección.

OBJ no encontró espacio en la ofensiva

Odell Beckham Jr. evita una tacleada en juego contra Carneros | AP

El poco protagonismo de Beckham estuvo relacionado con la distribución de oportunidades dentro del ataque de los Giants. Malik Nabers, Darnell Mooney y Malachi Fields concentraron prácticamente todos los objetivos de los receptores durante las primeras tres semanas.

La situación llevó a Nueva York a tomar la decisión de liberar al veterano para hacer espacio en su roster. Braxton Berrios, quien había sido utilizado principalmente como regresador, fue promovido al equipo activo para ocupar uno de los lugares disponibles.

¿Qué sigue para Odell Beckham?

Por ahora, no existe un reporte que confirme que algún equipo haya iniciado negociaciones para contratar a Beckham tras su salida de los Giants. De hecho, reportes publicados este martes señalan que tampoco hay un interés claro de otra franquicia en este momento.

Giants se impuso con facilidad a Dallas | AP

Sin embargo, algunos equipos aparecen como posibles destinos en análisis de medios. CBS Sports mencionó a Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs como opciones que podrían tener sentido por sus necesidades en la posición, aunque se trata de posibilidades y no de intereses confirmados.

Odell Beckham y Aaron Donald charlaron antes del inicio del juego | AP