¡Final de película! Ravens vencen a Cowboys con gol de campo de 56 yardas en el último segundo

Tyler Loop le da la victoria de último segundo a los Ravens | AP

Baltimore se impuso 34-31 a Dallas en el Maracaná, gracias a una patada de Tyler Loop que selló una victoria dramática tras un duelo lleno de volteretas

El Carnaval de la NFL llegó al Maracaná con un partido de locura. Los Baltimore Ravens se impusieron 34-31 a los Dallas Cowboys con un gol de campo de Tyler Loop de 56 yardas en el último segundo para sellar una victoria dramática en el mítico estadio.

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Un encuentro de ida y vuelta

Dallas abrió el marcador con Brandon Aubrey, quien conectó un gol de campo, y posteriormente Javonte Williams encontró un hueco entre la defensiva de Baltimore para escaparse hasta las diagonales y poner el 10-0. Sin embargo, los Ravens respondieron de inmediato de la mano de Derrick Henry, quien apareció por tierra para recortar distancias antes de terminar el primer cuarto.

En su siguiente ofensiva, el corredor volvió a castigar a la defensiva de Dallas al encontrar un enorme hueco por el costado derecho y llevar el balón hasta la zona de anotación. Con otro gol de campo de Tyler Loop, Baltimore tomó una ventaja de siete puntos. Antes del descanso, los Cowboys respondieron con otro gol de campo para acercarse en el marcador.

Ravens y Cowboys en el Maracaná | AP

Ya en el tercer cuarto, Lamar Jackson consiguió su primer pase de touchdown al conectar con Chris Moore en una jugada de cuatro yardas. Dak Prescott respondió de inmediato con una bala para Jake Ferguson y Dallas convirtió la jugada de dos puntos para ponerse nuevamente a solo tres unidades.

La jugada clave llegó en el último cuarto. Los Ravens estaban a una yarda de la zona de anotación y apostaron por Derrick Henry en cuarta oportunidad, pero el corredor fue detenido de manera espectacular por el novato Jihaad Campbell, obligando a Baltimore a marcharse con las manos vacías.

Los Cowboys aprovecharon el momento anímico y armaron una ofensiva que terminó dándole la vuelta al partido. KaVontae Turpin corrió nueve yardas hasta las diagonales para poner el 28-24, pero Baltimore volvió a reaccionar.

Ravens y Cowboys con ataques constantes en el 3er cuarto | AP

Un final de película en el Maracaná

Con apenas 1:30 en el reloj, Lamar Jackson encontró a Matt Hibner en la zona de anotación para recuperar la ventaja y dejar a los Ravens a las puertas de la victoria.

Dallas todavía tuvo una última oportunidad. Los Cowboys llegaron a zona roja con la posibilidad de darle la vuelta al encuentro, pero Dak Prescott no pudo concretar y el partido quedó empatado, dejando la sensación de que todo se definiría en tiempo extra.

Pero Baltimore tenía preparada una última locura. En la última ofensiva, Lamar Jackson conectó con Zay Flowers para una jugada de 26 yardas que dejó a los Ravens en posición de gol de campo y apenas un segundo en el reloj. Tyler Loop tomó el balón y no falló: conectó desde 56 yardas para darle a Baltimore una victoria de película.