El receptor abierto de los Green Bay Packers, Jayden Reed, se perderá lo que resta de la temporada 2026 de la NFL debido a una grave lesión en el cuello que requerirá intervención quirúrgica, según confirmó este miércoles el entrenador en jefe Matt LaFleur. Será colocado en la lista de reservas por lesión a consecuencia del percance sufrido el pasado 20 de septiembre contra los New York Jets.
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Pese a la severidad del diagnóstico y al tiempo considerable que estará alejado de las emparrilladas, el estratega disipó los temores sobre un retiro prematuro al señalar que no se prevé que el problema ponga fin a su carrera profesional.
La impactante jugada ocurrió durante las primeras acciones del encuentro ante los Jets, donde Reed tuvo que abandonar el emparrillado en el carrito de asistencias tras ser inmovilizado en una camilla y asegurado del casco. Aunque mantuvo la movilidad en sus extremidades, el jugador permaneció hospitalizado esa noche en New Jersey antes de volver a Green Bay.
"Siempre que pasas por una situación así, es algo que da bastante miedo", admitió LaFleur sobre el amargo momento, mientras que el propio jugador compartió horas antes un emotivo mensaje en Instagram aceptando el proceso fuera del campo.
Reincidencia de lesiones y el nuevo panorama en la ofensiva de los Packers
La baja de Reed desarticula la planificación aérea de Green Bay, entidad que en la temporada baja reestructuró a su grupo de atrapases traspasando a Dontavion Wicks a Philadelphia y perdiendo a Romeo Doubs en la agencia libre con New England.
Ante este escenario, la responsabilidad en el ataque recaerá principalmente en Christian Watson (encabeza la ofensiva con 17 recepciones para 284 yardas y cuatro anotaciones) y el novato Matthew Golden (15 atrapadas, 253 yardas, un touchdown), apoyados en el juego aéreo por el ala cerrada Tucker Kraft y el receptor Skyy Moore.