Atlanta Falcons, de la mano de Bijan Robinson, aplastaron a los Packers en Lambeau Field

Bijan Robinson, corredor de Atlanta, llevando el balón por tierra ante los Packers | AP

Con un partido de más 200 yardas totales, Robinson comandó el primer triunfo de su equipo

Llegó la primera victoria de la temporada. Luego de ser uno de los peores equipos de toda la NFL en las primeras dos semanas, los Atlanta Falcons viajaron a Wisconsin para propinarle una dolorosa derrota a los Green Bay Packers, en el arranque de la Semana 3 de la NFL.

De la mano de un gran juego de Bijan Robinson, Drake London y, sobre todo, Michael Penix Jr, quien tomó el equipo tras un pésimo desempeño de Cooper Rush, el equipo de Georgia logró llevarse su primera victoria en la temporada.

Bijan Robinson llevando el balón por tierra ante los Green Bay Packers | AP

Michael Penix regresa al emparrillado

Michael Penix regresó al emparrillado tras haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en noviembre del año pasado. Pese a perder la lucha por la titularidad ante Tua Tagovailoa en el campamento de entrenamiento, el quarterback de 26 años regresó de la mejor manera para comandar la ofensiva de los Falcons.

Penix inició pésimo el partido al lanzar un pase de intercepción en la primera serie ofensiva del encuentro. Sin embargo, el QB respondió en las siguientes series y logró comandar seis series ofensivas que resultaron en puntos para aplastar a los Packers.

Al final, Penix terminó con 18 pases completos para 256 yardas y una anotación, siendo este juego, quizá, el mejor de toda su carrera profesional.

Michael Penix Jr, QB de los Falcons, lanzando un pase ante los Packers | AP

Robinson y London Brillan en el partido

Pese al buen juego de Penix, la realidad es que Bijan Robinson y Drake London fueron quienes se llevaron los reflectores. En el caso del corredor, terminó el juego con 194 yardas por tierra, además de otras 19 por tierra y dos anotaciones. La primera de ellas vino para empatar el juego 7-7, mientras que la segunda fue para poner el partido fuera de alcance dándole ventaja de 21 puntos a su equipo.

Drake London, por su parte, terminó el juego con 194 yardas en nueve recepciones, la más larga siendo de 68. Cada vez que lo necesitaban, el receptor apareció para poner el juego fuera de alcance de los Packers. Lo único que le faltó, fue una anotación, esa fue para el ala cerrada, Austin Hooper.

Drake London tras una recepción ante los Packers | AP

Packers quedan a deber

Por el lado de los empacadores, quedaron a deber considerablemente. La defensa sólo apareció en la primera serie del partido, mientras que la ofensiva sólo lo hizo para ponerse arriba en el marcador y cuando el juego ya estaba fuera de alcance.

Jordan Love terminó el juego con dos anotaciones y una intercepción, pero lanzó al menos tres pases que también debieron ser atrapados por la defensiva rival. Además, sólo completó el 50% de sus pases teniendo un juego más que mediocre.

Matthew Golden fue lo único destacable del encuentro, tras terminar el partido con cuatro recepciones para 80 yardas y una anotación, pero no pudo aparecer en momentos importantes para evitar la derrota.