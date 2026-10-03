Brock Purdy domina con San Francisco 49ers y es elegido Jugador Ofensivo del Mes de la NFC

El quarterback de los gambusinos recibió por primera vez el reconocimiento mensual tras tres semanas históricas

Brock Purdy comenzó la Temporada 2026 como uno de los protagonistas de la NFL y su rendimiento recibió un nuevo reconocimiento. El quarterback de los San Francisco 49ers fue nombrado Jugador Ofensivo del Mes de la NFC, distinción mensual que consiguió por primera vez en su carrera.

El premio cerró un septiembre en el que Purdy también obtuvo los reconocimientos de Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC y Jugador FedEx Air & Ground de la Semana. En sus primeros tres encuentros completó 60 de 83 pases para 789 yardas, nueve touchdowns y un rating de 133.1, además de sumar 93 yardas y una anotación por tierra.

Brock Purdy celebrando anotación ante los Miami Dolphins | AP

¿Cómo fueron los primeros tres partidos de Brock Purdy?

Su temporada comenzó en Melbourne ante Los Angeles Rams, partido en el que lanzó tres pases de touchdown y terminó con un rating de 105.6 para encaminar la victoria de San Francisco por 27-7. Una semana después, frente a los Miami Dolphins, completó 20 de 22 pases para 287 yardas y dos anotaciones aéreas en el triunfo 35-13.

Purdy complementó aquella actuación ante Miami con 30 yardas terrestres y un touchdown por carrera, números que le permitieron recibir el premio al Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC. Para la Semana 3 mantuvo el ritmo contra los Arizona Cardinals, frente a quienes registró 297 yardas y cuatro pases de anotación.

El quarterback terminó el duelo ante Arizona con un rating de 133.8 en la victoria 36-30 y posteriormente recibió el reconocimiento FedEx Air & Ground de la Semana. Tras sus primeros tres encuentros, Purdy encabezó la NFL en rating de pasador y compartió el liderato de pases de touchdown.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco 49ers, en victoria ante Cardinals | AP

Brock Purdy igualó una marca de Steve Young con los 49ers

El inicio de Purdy también le permitió alcanzar un registro que ningún quarterback de San Francisco conseguía desde Steve Young en 1995. El actual pasador de los 49ers abrió la campaña con tres partidos consecutivos registrando al menos dos pases de touchdown y un rating superior a 100.

El rendimiento del quarterback estuvo acompañado por los números colectivos de la ofensiva. Los 49ers registraron una efectividad de 90 por ciento en touchdowns dentro de zona roja y promediaron 7.35 yardas por jugada, mientras que acumularon 98 puntos y una media de 32.7 por encuentro.