Marcus Mariota será el titular de Commanders ante Colts en Londres tras descartar a Jayden Daniels

El mariscal de campo egresado de Oregón asumirá la titularidad por segundo partido consecutivo

Marcus Mariota volverá a tomar los controles de la ofensiva de los Washington Commanders este domingo cuando enfrenten a los Indianapolis Colts en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El entrenador en jefe Dan Quinn hizo oficial la decisión este viernes tras la práctica celebrada en territorio británico, confirmando que Jayden Daniels no estará disponible para tener acción en el choque internacional de la Semana 4 a pesar de regresar a las prácticas de manera limitada durante los últimos días.

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La baja del joven pasador se produce para no acelerar el proceso de rehabilitación tras sufrir una luxación en el codo durante el compromiso de la Semana 2 frente a los Dallas Cowboys, dolencia que ya lo marginó en la recta final de la campaña anterior.

Pese a que Daniels se ejercitó portando una codera de protección y manifestó estar listo mentalmente para jugar, el cuerpo técnico prefirió ser cauteloso: "Tuvo una gran semana. Fue fantástico tenerlo de regreso en el campo de forma limitada... Estará fuera y Marcus será el titular", explicó Quinn ante los medios.

Jayden Daniels recibe atención por su lesión con los Washington Commanders | AP

Mariota llega encendido y la ofensiva lidia con ausencias en el ataque terrestre

El panorama luce favorable para los Commanders tras la actuación brindada por Mariota el fin de semana pasado, donde firmó una destacada participación al lanzar tres pases de anotación en la apretada victoria 33-31 sobre los Seattle Seahawks.

Jayden Daniels en lamento tras su lesión con los Washington Commanders | AP

La intención de la franquicia de la capital estadounidense es evaluar nuevamente a Daniels de cara al duelo de la Semana 5 contra los New York Giants antes de encarar su semana de descanso: "La próxima semana planeamos que tenga una semana completa de prácticas. Eso sería un gran paso para nosotros", agregó el estratega.

En el apartado terrestre, Washington también mantiene dudas importantes tras la ausencia del corredor Rachaad White por tercer día consecutivo debido a una molestia en el hombro, luego de sumar 100 yardas por tierra y un touchdown por aire en lo que va del torneo.