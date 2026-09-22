El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, señaló que podría tener una actualización sobre Daniels el jueves o el viernes

Marcus Mariota será el quarterback titular de los Washington Commanders este fin de semana después de que Jayden Daniels sufrió una dislocación en el codo izquierdo.

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, señaló que podría tener una actualización sobre Daniels el jueves o el viernes, pero declinó compartir un plazo para el regreso a la actividad del quarterback.

“Le hicieron estudios de imagen (el lunes)”, explicó Quinn. “Verá a especialistas a principios de esta semana, el martes y el miércoles. A partir de ahí seguiremos el proceso. Hasta que pasemos por ese proceso, estaría adivinando si les diera algún (plazo)”.

Jayden Daniels en lamento tras su lesión con los Washington Commanders | AP

La lesión durante la derrota del domingo en Dallas ocurrió en una jugada rota al final de la primera mitad. Daniels recibió el balón desde el centro, y el guardia izquierdo Chris Paul pisó el pie del quarterback mientras éste retrocedía desde la línea de golpeo. Daniels usó el brazo que no utiliza para lanzar para amortiguar la caída y quizá mantener viva la jugada, pero al hacerlo se lesionó el codo.

“Las raras como ésta, es difícil explicarlas”, comentó Quinn. “Me encantó todo de la primera mitad, cómo estaba jugando, lo que hicimos. Fue una sorpresa total verlo”.

Algo similar ocurrió en noviembre pasado, cuando Daniels usó el brazo izquierdo para apoyarse y se dislocó el codo contra Seattle. Regresó de esa lesión poco más de un mes después, sólo para agravar el problema y perderse el resto de la temporada.

Jayden Daniels recibe atención por su lesión con los Washington Commanders | AP

Quinn dijo el lunes que no hubo conversaciones sobre que Daniels se sometiera a una cirugía cuando sufrió la lesión por primera vez el año pasado, ni sobre que usara una férula protectora. “El periódico del lunes es maravilloso”, manifestó Quinn. “Ojalá lo tuviéramos para todo”.

Ahora los Commanders recurren al veterano Mariota, quien está previsto que sea titular en el debut en casa del domingo contra Seattle. Quinn indicó que él y el gerente general Adam Peters no han hablado sobre sumar a otro veterano al grupo de quarterbacks. El novato seleccionado en la séptima ronda Athan Kaliakmanis ha fungido como el quarterback de emergencia número 3 en los dos primeros partidos de Washington.

Mariota fue titular en ocho partidos con Washington en 2025 con Daniels fuera de acción, con marca de 2-6. El veterano completó 11 de 16 pases para 111 yardas y un touchdown durante la derrota del domingo 37-20 ante los Cowboys.

“No hay nadie alrededor de quien sea más fácil unirse que (Mariota)”, afirmó Quinn. “Cuando le preguntas a cualquiera en nuestro equipo quiénes son algunos de nuestros mejores líderes, ya sea dentro o fuera del campo, Marcus es alguien que aparece constantemente”.

Más tarde, Quinn dijo que no anticipa que el nuevo coordinador ofensivo David Blough necesite cambiar mucho su sistema con Mariota al mando. “La pregunta más importante es: ¿Qué quieres destacar con Marcus que no hiciste con Jayden?”, planteó Quinn. “No será exactamente lo mismo, pero por suerte habrá muchas similitudes”.