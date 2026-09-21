Puka Nacua es baja de los Rams ante Giants por lesión en la cadera

Puka Nacua es una de las estrellas ofensivas de los Rams | AP

El receptor estelar no jugará el Monday Night Football ante New York por una molestia en la cadera

Los Angeles Rams no contarán con Puka Nacua para cerrar la Semana 2 de la NFL, luego de que el receptor fuera declarado oficialmente inactivo para el Monday Night Football ante los New York Giants.

La noticia representa un duro golpe para Los Ángeles, que llega al encuentro con marca de 0-1 después de caer 27-7 ante los San Francisco 49ers en la Semana 1. Nacua quedó fuera por una lesión en la cadera.

Puka Nacua en un entrenamiento con los Rams | AP

Nacua no pudo recuperarse a tiempo

El receptor apareció por primera vez en el reporte de lesiones el viernes y tampoco participó en las prácticas del viernes y sábado. Los Rams lo habían colocado como cuestionable para el duelo ante Nueva York, pero finalmente determinaron que no estaba en condiciones de jugar.

El entrenador Sean McVay explicó que la molestia está relacionada con la zona de la cadera y la ingle, pero aclaró que no se trata del mismo problema del psoas que limitó a Nacua durante la pretemporada. El equipo decidió manejar con precaución la situación.

La ausencia llega después de que Nacua tuviera cinco recepciones para 74 yardas en la derrota ante San Francisco. Aunque no fue su actuación más explosiva, terminó siendo el receptor de los Rams con mayor producción en ese encuentro.

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Los Rams pierden una pieza clave

Con Nacua fuera, la ofensiva de Matthew Stafford tendrá que apoyarse todavía más en Davante Adams y en receptores como Xavier Smith, Konata Mumpfield y Tutu Atwell. Los Rams también cuentan con alternativas en sus alas cerradas y corredores para contribuir en el juego aéreo.

La baja de Nacua se suma a otros problemas físicos que han golpeado temprano a Los Ángeles. El equipo tampoco tendrá disponibles a Jordan Whittington, Kamren Kinchens y C.J. Daniels para el enfrentamiento contra los Giants.

La buena noticia para los Rams es que Aaron Donald sí fue declarado activo y hará su debut de temporada frente a New York, después de regresar al equipo tras dos años alejado de los emparrillados.

Puka Nacua celebra el touchdown del triunfo | AP