El quarterback de Pittsburgh habría reclamado a su entrenador por tardar en tomar una decisión, mientras McCarthy respondió con un fuerte insulto

Aaron Rodgers y Mike McCarthy protagonizaron un tenso intercambio durante el partido de los Pittsburgh Steelers ante los Cleveland Browns, luego de que el quarterback reclamara a su entrenador en jefe por tardar demasiado en tomar una decisión durante una jugada en el 1.er cuarto.

De acuerdo con los videos de la jugada, Rodgers perdió la paciencia y le gritó a McCarthy: “¡¿Qué coño...?! ¡Decídelo ya!”, en referencia a la demora para determinar la acción que debía ejecutar el equipo.

La discusión no terminó ahí, pues McCarthy respondió al quarterback y, visiblemente molesto, habría utilizado un fuerte insulto para dirigirse hacia Rodgers, a quien llamó “maldito imbécil”.

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Rodgers y McCarthy vuelven a trabajar juntos

Durante la primera mitad, Rodgers y el entrenador Mike McCarthy intercambiaron reproches subidos de tono, ya que el mariscal de campo expresó su molestia por la demora en recibir las instrucciones de la jugada. La frustración se trasladó a la banda, donde Rodgers manifestó enérgicamente sus quejas a McCarthy mientras abandonaba el campo.

La personalidad de Rodgers y su exigencia dentro del campo han sido una constante a lo largo de su carrera, mientras que McCarthy también es conocido por tener una comunicación intensa con sus jugadores durante los partidos.

Joey Porter durante un partido con los Steelers | AFP

Aunque puede quedarse en un desacuerdo entre ambas partes, Rodgers y McCarthy ya habían trabajado juntos durante su etapa con los Green Bay Packers, por lo que pueden vivir momentos así, como en todo juego.

McCarthy fue el head coach de Green Bay durante buena parte de la carrera de Rodgers con la franquicia. Bajo su dirección, el quarterback se consolidó como una de las principales figuras de la NFL y ambos conquistaron el Super Bowl XLV en la temporada 2010.

Ahora, varios años después de aquella etapa, ambos volvieron a coincidir en Pittsburgh, aunque esta vez con McCarthy como entrenador en jefe de los Steelers y Rodgers como el quarterback veterano encargado de dirigir la ofensiva.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, lanzando el balón en duelo ante Bengals | AP

Los Steelers dejan ir el liderato de la AFC Norte

La discusión parecía ir determinando lo que sería el encuentro para los Steelers, ya que terminaron cayendo —desperdiciando una ventaja de 11 puntos— ante los Cleveland Browns 27-24 y dejando ir así el liderato de la AFC Norte.

Este triunfo marca la primera vez que los Browns lideran su división desde el 9 de noviembre de 2014. También representa el primer inicio de temporada con marca de 3-1 para Cleveland desde la campaña de 2021.

Mientras que los Steelers de Aaron Rodgers tuvieron un bajón de nivel al empezar la temporada 2-2, dejando en predicamento a McCarthy y compañía.