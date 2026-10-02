Browns se adueñan de la AFC Norte tras victoria de último segundo ante los Steelers

Aaron Rodger siendo detenido por la defensa de los Browns | AP

Con una intercepción a Rodgers en la última jugada, Cleveland se llevó la victoria

Con una actuación soberbia de su defensa, los Cleveland Browns mantienen el buen paso y ya sumaron su tercera victoria consecutiva en la temporada de NFL. El equipo de Ohio consiguió un gol de campo de último minutos para poder evitar el desastre y vencer en casa a su rival de división, los Pittsburgh Steelers.

La defensa de los Browns apareció para capturara a Aaron Rodgers en cuatro ocasiones y robarle el balón vía intercepción en otras dos, incluyendo la última con un segundo restando en el partido para poner fin al encuentro y darle la victoria a su equipo.

Aaron Rodgers siendo detenido por la defensa de los Browns | AP

La ofensiva sigue en buen paso

La ofensiva de Cleveland también aportó su parte al sumar su tercer juego consecutivo anotando 21 puntos o más, lo curioso es que, las únicas tres anotaciones del equipo llegaron en el segundo cuarto del partido para tomar una ventaja de 14 puntos en el encuentro.

Deshaun Watson sigue comandando la ofensiva de buena forma, este juego lanzó para 268 yardas y una anotación, pero fue su última serie ofensiva en la que pudo llevar el balón hasta campo contrario donde Andre Szmyt logró conectar un gol de campo de 56 yardas para darle la victoria a su equipo.

Por la vía terrestre, Quinshon Judkins y Jaleel McLaughlin se combinaron para 81 yardas y ambos lograron encontrar la zona prometida. El ala cerrada, Harold Fannin Jr. también anotó pero él por vía áerea.

Harold Fannin Jr. ala cerrada de los Browns, celebrando TD ante los Steelers | AP

Pese a que la ofensiva de los Steelers no tuvo una buena actuación al despejar el balón en cinco ocasiones, y entregarlo en otras tres, Aaron Rodgers y compañía lograron remontar una diferencia de 14 puntos para poner el juego 24-24 con 1.50 en el reloj. Desafortunadamente la defensa no pudo evitar el gol de campo de Cleveland que resultó en su derrota.

Con la derrota, los Steelers cayeron a un récord de 2-2 mientras que los Browns escalaron a la cima de la división con un 3-1. Ahora, ambos equipos podrán descansar 10 días antes de tener que enfrentar su siguiente juego.

En la Semana 4 Pittsburgh se medirá ante los Indianápolis Colts, mientras que los Browns tendrán que enfrentarse a los Jets en lo que apunta a ser un partido accesible para llevarse un nuevo triunfo.