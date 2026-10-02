Los New York Jets enfrentarán a los Chicago Bears sin Breece Hall y cuatro bajas titulares en la ofensiva

El corredor estrella de Nueva York encabeza la lista de ausentes por una molestia en el cuádriceps

Los Jets afrontarán un panorama sumamente complejo este domingo cuando visiten a los Bears en la Semana 4 de la NFL, al confirmarse la baja de cuatro titulares en el costado ofensivo. El entrenador en jefe Aaron Glenn descartó oficialmente al corredor estelar Breece Hall por una lesión en el cuádriceps sufrida el pasado fin de semana, uniéndose a las ausencias del receptor Adonai Mitchell, el ala cerrada Mason Taylor y el guardia izquierdo Dylan Parham, además del apoyador Kiko Mauigoa en la defensiva.

La baja de Hall representa un duro golpe para el esquema terrestre neoyorquino, ya que el jugador será evaluado "semana a semana" tras lastimarse durante el encuentro frente a Detroit.

Ante esta situación, el ataque liderado por el mariscal de campo Geno Smith (quien registra un sólido inicio de campaña con 75.5% de pases completados, cuatro touchdowns y cero intercepciones) deberá responder ante una escuadra de Chicago que figura entre las ofensivas más productivas de la liga en yardas y puntos.

Geno Smith, mariscal de campo de los Jets | AP

Ajustes en el roster y rotación en el ataque terrestre neoyorquino

Sin Breece Hall en el emparrillado, la carga en el ataque terrestre recaerá en los corredores Braelon Allen e Isaiah Davis, sumado al regreso de Kene Nwangwu tras superar una molestia en la espalda.

En el cuerpo de receptores, la ausencia de Mitchell reconfigura el grupo encabezado por Garrett Wilson, apoyándose en alternativas como Sterling Shepard, Malik McClain y Jamaal Pritchett. Por su parte, Jordan Meredith cubrirá la baja de Parham en la línea ofensiva.

New York Jets festejando en partido de NFL | AP